Nagyon ment a hergelés Fico ellen a merénylet előtti időszakban

A Telex is rendszeresen hivatkozik a VSquare-re

A Tűzfalcsoport elemzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban a Telex is gyakran hivatkozott a VSquare értesüléseire, és szemlézte a portál írásait. A csoport ezért úgy döntött, hogy kicsit utánanéz, mi is ez a sajtóorgánum, és mint írták „sok ismerős névvel találkoztunk”.

A VSquare a saját missziójáról a következőket írta: „Világunk egy digitális világ, amelyet elárasztanak a dezinformációk, a befolyásolási műveletek, az összeesküvések és a hírek hiperinflációja. A minőségi oknyomozó újságírásra ma is ugyanolyan nagy szükség van, mint valaha. Közép-Európában a populizmus és a társadalmi polarizáció erősödik, a független újságírás tere pedig évek óta szűkül. Ez egy kritikus időszak. A régióról szóló megbízható tájékoztatás jövője forog kockán.”

A VSquare elnevezés a V4-ből származik, amely a visegrádi négyek országcsoport rövidítése. 2017 tavaszán a négy visegrádi ország független oknyomozó újságíróinak egy csoportja úgy döntött, hogy egyesítik erőiket, és létrehozzák a VSquare-t, egy regionális együttműködési platformot,

ahol nemzetközi közönségnek mutathatják be a nyomozásaikat angol nyelven.

A VSquare kiadója a varsói székhelyű nonprofit újságíró központ, a Riporterek Alapítvány (Reporters Foundation, Fundacja Reporterów), míg a projekt elindítását a National Endowment for Democracy (NED) támogatása segítette.

A Tűzfalcsoport cikkében megjegyezték, a hálózat a régió híresebb, úgynevezett nonprofit oknyomozó újságíró médiumaiból áll: a lengyel Fundacja Reporterow és Frontstory.pl; Investigace.cz a Cseh Köztársaságból; Átlátszó.hu és Direkt36.hu Magyarországról; valamint Ján Kuciak Nyomozó Központja Szlovákiából.

A VSquare 2022-ben létrehozta alapcsapatát, és kiterjesztette működését a balti országokra is, Ukrajnával és Belarusszal bővítve a kört. Azt írják: „Tevékenységünk támogatására támogatásokat és egyéni adományokat fogadunk el, de szerkesztői döntéseinket teljesen függetlenül hozzuk meg.

Áthatolhatatlan falat tartunk fenn szerkesztői döntéseink és minden bevételi forrás között.

Nem függünk az eladásoktól vagy a reklámoktól. Nonprofit, független, oknyomozó jellegű, és az újságírás iránti szenvedély vezérel bennünket.”

Soros-szál mindenütt

A Tűzfalcsoport azt is kiemelte elemzésében, hogy az ötletgazda alapító szervezet, a kiadó lengyel Riporterek Alapítvány, valamint egy másik szervezet, a Ján Kuciak Nyomozó Központ is

egy-egy Soroshoz köthető hálózat tagja.

Továbbá az alapcsapat másik tagja a bukaresti Organized Crime and Corruption Reporting Project, mely szerint „Putyin után a világon a második legkorruptabb ember Orbán Viktor miniszterelnök”.

A szervezetet a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozza, akárcsak a Global Investigative Journalism Network-öt, amely ugyancsak a VSquare alapcsapatához tartozik. Utóbbi tagszervezetei között található, például az Átlátszó vagy az Organized Crime and Corruption Reporting Project. Míg a szervezet személyi állományában több olyan személy is feltűnik, akik korábban Soros által finanszírozott NGO-nál tevékenykedtek.

A Global Investigative Journalism Networknak magyar tagjai is vannak: az Átlátszó, az Átlátszó Erdély, a Direkt36 és a Göbölyős József Soma Alapítvány.

Ezek közül kettő, az Átlátszó és a Direkt36 a VSquare-nek is partnere

– sorolta a Tűzfalcsoport.

Ismert magyar kapcsolatok

A Tűzfalcsoport elemzésében arra is rávilágított, hogy a magyar ellenzéki újságírók közül a VSquare tagja Panyi Szabolcs, a sajtóorgánum közép-európai nyomozásokért felelős vezető oknyomozó szerkesztője, aki egyben a Direkt36 oknyomozó újságírója is. Nemzetbiztonsági, külpolitikai, valamint orosz és kínai befolyással kapcsolatos témákkal foglalkozik a felületen.

De a portálnak bedolgozik még Pethő András, a Direkt36 társalapítója, szerkesztője és ügyvezető igazgatója. Pethő korábban a BBC World Service londoni szolgálatánál dolgozott, és a The Washington Post oknyomozó részlegének riportere volt.

Akárcsak Wirth Zsuzsanna, a Direkt36 szerkesztő-újságírója. Wirth különböző politikai és társadalmi kérdésekben, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés témakörében nyomoz.

Vagy Szabó András, aki szintén a Direkt36 újságírója, és az orosz–magyar kapcsolatokról, a Fideszhez közel álló vállalkozások és személyek tevékenységéről, valamint az Orbán-kormány politikai döntéshozatali folyamatairól tudósít.

Valamint Marton Kamilla magyar oknyomozó újságíró, és végül, de nem utolsó sorban Galavits Patrik, aki mielőtt a Direct36-hoz csatlakozott volna az Azonnali.hu és a Forbes csapatát erősítette.

Keményvonalas szervezetek a támogatók között

A csoport végül foglalkozott azzal is, hogy a VSquare honnan kapja a támogatásokat. A Tűzfalcsoport itt több „keményvonalas amerikai szervet” is felsorolt, mint például a NED-et (National Endowment forDemocracy), a German Marshall Fund-ot vagy éppen a Soros által is pénzelt European Data Journalism Network-öt.

A NED-et a magyar olvasók onnan ismerhetik, hogy már a magyar baloldal mögött is felsejlettek. „A köznyelv csak a CIA meghosszabbított kezének titulálja. (...)

A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön,

az amerikai titkosszolgálat rajta keresztül próbált már az 1990-es évek óta kormányokat megbuktatni, különböző országok belügyeibe beavatkozni” – olvasható az elemzésben.