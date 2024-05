Örömködik a román kormányfő: „Megelőztük Magyarországot”

A teljes hazai baloldali sajtó által átvett narratívát most a román kormányfő is visszhangozta, egy május elsejei bejegyzésében. Ciolacu felkereste a bukaresti tömegközlekedési vállalat egyik telephelyét, ahol sofőrökkel, szerelőkkel és diszpécserekkel beszélgetett. A kormányfő köszönetet mondott a munka ünnepén is dolgozóknak és úgy fogalmazott: „Miután megelőztük Magyarországot, meggyőződésem, hogy Lengyelországot is megelőzhetjük, és hamarosan a románok lesznek a legjobban fizetett munkavállalók Európa ezen részén! Mert megérdemlik!”

Az elnök által hivatkozott adat a 2023-as keresetek 2022-es vásárlóerővel számolt sorrendje, amiről szakértőnk így írt nemrég:

„ez a 2023-as adat a 2022-es vásárlóerővel számolt sorrend, magyarán annyira pontos, mint egy maraton során a félidős állás”.

Szalai Piroska hozzátette mint példa az eltérés mértékére, hogy „az Eurostat vizsgált adata szerint vásáróerő paritáson Csehországban 6,1%-kal nőtt a nettó kereset. Azonban minden más közleményben az áll, hogy 2023-ban reálértéken 2,9%-kal csökkent náluk az átlagkereset, s a romlásuk már 2021 IV. negyedéve óta folyamatos”.