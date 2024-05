Orbán elvetette a magvakat, de ez nem elég – Tom Van Grieken a Mandinernek

Hogy őszinte legyek, az a tény, hogy maga a tiltás megtörtént, és ahogyan megtörtént, egyáltalán nem volt meglepetés számomra. Brüsszelben ez évtizedek óta bevett gyakorlat. Az a jó, hogy ez most az egész nemzetközi sajtó előtt történt, ami történt. Szerintem viszont sajnos még a szólásszabadság betiltását szorgalmazó polgármester sem érzi rosszul magát emiatt. Biztos vagyok benne, hogy odaát még most is azt hiszik, hogy helyesen cselekedtek. Azt sem gondolnám, hogy a szavazóikban nagy törést okozna mindez.

Belga rendőrök a NatCon vegzálásán

Forrás: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Hogyan látja Orbán Viktor és Magyarország mai szerepét az európai jobboldal kapcsán? Vagy, miképp a beszédében is mondta: kiindulhat egy szuverén, globalizációellenes forradalom Európában egy ilyen kis országból, mint Magyarország?