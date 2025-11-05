Pénzt, pénzt, pénzt Ukrajnának, mindenáron – kétségbeesetten kapkod az Európai Bizottság

Ukrajnának pénzt kell adni, ezt annyiszor elmondták már a nyugat-európai politikusok, hogy afféle axiómává vált.

Igen ám, de honnan, ha nincs, és az uniós nagy gazdaságok is bukdácsolnak?

Az egyik „leginnovatívabb” ötlet az volt, hogy adjanak úgy hitelt Ukrajnának, hogy arra a fedezetet a korábban befagyasztott, európai orosz vagyonok jelentsék.

Eddig rendben is lett volna – más pénzéből a legjobb osztogatni –, csakhogy a kockázatokat nem egyenlő arányban viselték volna a tagállamok.

Jelesül Belgium birtokolja az orosz jegybank azon eszközeinek nagy részét, amelyeket az EU röviddel Moszkva 2022-es teljes körű inváziója után lefoglalt. Vagyis, amikor a brüsszeli szobákban és termekben arról folyik a disputa, hogy az oroszok 140 milliárd eurójához hogyan lehetne a leginkább hozzáférni, meg a jogi és politikai akadályokat felszámolni, s ketyeg az óra, mert a hitelt már beígérték Ukrajnának,