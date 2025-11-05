Pénzt, pénzt, pénzt Ukrajnának, mindenáron – kétségbeesetten kapkod az Európai Bizottság

Nahát: a belgák elkaszálnák az Ukrajnának adandó gigahitelt, és ezt nyíltan ki is mondták
Bart De Wever belga miniszterelnök közölte „mindent megtesz, ami csak hatalmában áll”, hogy megakadályozza az EU által Ukrajnának nyújtott új hitelt.
A túl sokat akadékoskodó belgákat ígéretekkel fizetnék ki, a lényeg, hogy a 60 milliárd euró Kijev számláján landoljon. És ezt most még be is vallották.
Ukrajnának pénzt kell adni, ezt annyiszor elmondták már a nyugat-európai politikusok, hogy afféle axiómává vált.
Igen ám, de honnan, ha nincs, és az uniós nagy gazdaságok is bukdácsolnak?
Az egyik „leginnovatívabb” ötlet az volt, hogy adjanak úgy hitelt Ukrajnának, hogy arra a fedezetet a korábban befagyasztott, európai orosz vagyonok jelentsék.
Eddig rendben is lett volna – más pénzéből a legjobb osztogatni –, csakhogy a kockázatokat nem egyenlő arányban viselték volna a tagállamok.
Jelesül Belgium birtokolja az orosz jegybank azon eszközeinek nagy részét, amelyeket az EU röviddel Moszkva 2022-es teljes körű inváziója után lefoglalt. Vagyis, amikor a brüsszeli szobákban és termekben arról folyik a disputa, hogy az oroszok 140 milliárd eurójához hogyan lehetne a leginkább hozzáférni, meg a jogi és politikai akadályokat felszámolni, s ketyeg az óra, mert a hitelt már beígérték Ukrajnának,
ott áll az apró Belgium, amely nem akarja egyedül elvinni a balhét azért, hogy távollétében kizsebeli a medvét.
Ezért történt, hogy október végén Bart De Wever belga miniszterelnök közölte „mindent megtesz, ami csak hatalmában áll”, hogy megakadályozza a hitel ilyenforma felvételét, és egyrészt szolidaritást követelt arra az esetre, ha bármi probléma adódna – közös kockázatviselést a lépésért –, továbbá a többi államra mutogatott, hogy bizony ott is akad elég orosz vagyon, tessék ahhoz is hozzányúlni.
Magyarán a tárgyalások megrekedtek, az ukránok viszont már az ajtón dörömbölnek, Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa a Politico szerint szerdán arra figyelmeztetett, ha így megy tovább, azelőtt ki kell valahogy fizetni Kijevet, hogy egyáltalán döntenének ebben a kérdésben. Vagyis úgynevezett „hídfinanszírozást” kell nyújtani nekik.
Mint fogalmazott: „minél tovább halogatjuk a folyamatot, annál nagyobb kihívást jelent majd”. A Bizottság egy olyan hitelkoktéllal állt elő, amely az uniós garanciákat a belga székhelyű Euroclear által birtokolt orosz eszközök készpénzállományával kombinálva támogatná a 60 milliárdos ukrán hitelt, amire égetően nagy szüksége lenne a háborúzó országnak.
A belgákat pedig igyekezett megnyugtató szavakkal kifizetni, akik ugyebár attól tartottak, hogy az oroszok „perek tömegét” indítják majd el ellenük. „Az Európai Bizottság Jogi Szolgálata nagyon alaposan felmérte az összes jogi kockázatot vagy lehetséges peres kockázatot, és azokat korlátozottnak tartja, és mindenesetre a Belgiumnak nyújtandó garanciák célja a Belgiumot fenyegető potenciális pénzügyi kockázatok fedezése” – mondta Dombrovskis.
Most a belgáknál pattog a labda, hogy megnyugodtak-e ettől a választól.
