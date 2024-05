Karácsony Gergelyék a svéd példára hivatkoztak – most egyenesen Stockholmból érkezett a válasz

Mi itt nagyon sokan ebből a kikötőből élünk. Ez a cég is, jó időben eladunk minden jegyet, de az éttermek is pörögnek. Nem csupán a hajókon, hiszen a parton lévő éttermek előtt is hosszú a sor este, hogy a teraszra ülve vacsorázhassanak. Nem hinném, hogy azért, mert nagyon zavarná őket a hajók látványa