Így látja a Politico a magyar biztosi esélyeket – ő válthatja Várhelyi Olivért

2024. május 25. 21:19

Az európai parlamenti választás a küszöbön, így hamarosan egy új Bizottság is megalakul majd. Ennek összetételéről már el is kezdődtek a találgatások. A Politico cikkében a magyar biztos-jelöltek is szóba kerülnek.

2024. május 25. 21:19

Kép forrása: Thomas Frey/Getty Images A Politico szombati cikkében sorra vette az Európai Unió biztosait, ki milyen eséllyel maradhat a pozíciójában, illetve kik azok a lehetséges jelöltek, akik a régi biztosokat válthatják. Magyarország tekintetében a Politico két személyt emel ki; a jelenlegi bővítési biztost, Várhelyi Olivért, és a fideszes európai parlamenti képviselőt, Győri Enikőt.

Ezt is ajánljuk a témában A grúz kormányfő szerint megfenyegette őt egy európai biztos Várhelyi Olivér, az EU bővítési biztosa tiltakozik.

Várhelyiről a Politico megemlíti, hogy közeli kapcsolatot ápol a szerb kormánnyal, valamint azt, hogy az EP képviselőket egyszer „idiótáknak” nevezte. Emiatt, a nem túl pozitív arculat miatt, lehet nem is sikerül újráznia. A Politico szerint Orbán Viktornak éppen ezért ésszerű lenne a tapasztalt, több nyelvet beszélő Győri Enikőt delegálnia a biztosi pozícióba. Ennek megfelelően Győri Enikőt már jóval pozitívabb képben mutatja be a lap; leírják, jelenleg a Fidesz listájának a kilencedik helyén szerepel, és fontos szerepet játszott Magyarország első EU Tanács elnökségében 2011-ben, amikor az európai ügyekért felelős államtitkár volt. Nagykövetként szolgált Rómában és Madridban, emellett beszél angolul, franciául és olaszul is, tette hozzá a Politico.

