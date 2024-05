Gyermekmunka miatt perli be az USA minisztériuma a Hyundait

Nyitókép: Jung Yeon-je / AFP

Az amerikai munkaügyi minisztérium csütörtökön beperelte a dél-koreai autóipari óriáscéget, a Hyundai Motor Co-t, egy autóalkatrész-gyárat és egy munkaerő-toborzó céget az alabamai gyermekmunka illegális alkalmazása miatt – írta meg a Reuters. Az alabamai Montgomeryben lévő amerikai kerületi bíróságon benyújtott panaszban azt is kérték, hogy kötelezzék a vállalatokat a gyermekmunka alkalmazásával kapcsolatos nyereségről való lemondásra.

A Reuters 2022-ben számolt be arról, hogy a Hyundai egyik leányvállalatánál és a vállalat alkatrész-beszállítóinál a déli államban gyerekek dolgoztak, némelyikük akár 12 éves is lehetett. 2022-ben a munkaügyi minisztérium beadványában három vállalatot nevezett meg alperesként, a Hyundai Motor Manufacturing Alabama LLC-t, a SMART Alabama LLC-t, egy autóalkatrészeket gyártó vállalatot és a Best Practice Service LLC-t, egy munkaerő-kölcsönző céget, mert egy 13 éves gyermeket foglalkoztattak. A minisztérium bér- és munkaidő osztálya megállapította, hogy

a gyermek heti 50-60 órát dolgozott egy összeszerelőszalagon, ahol olyan gépeket kezelt, amelyek fémlemezeket alakítottak karosszériaelemekké.

„A vállalatok nem kerülhetik el a felelősséget azzal, hogy a beszállítókat vagy a munkaerő-kölcsönző cégeket hibáztatják a gyermekmunka megsértéséért, amikor valójában ők maguk is munkáltatók” – mondta Seema Nanda munkaügyi ügyvivő sajtóközleményében.

A Hyundai szóvivője reagált a vádakra

A Reuters egy 18 hónapos vizsgálat során szerzett tudomást a Hyundai beszállítójánál, az alabamai Luverne-ben működő SMART-nál dolgozó kiskorú munkavállalókról, miután 2022 februárjában rövid időre eltűnt egy guatemalai migránsgyerek a családja alabamai otthonából. 2022-ben a lány és két,

akkor 12 és 15 éves testvére mindannyian az üzemben dolgoztak, és nem jártak iskolába

– állítják a foglalkoztatásukat ismerő személyek. A SMART akkoriban a Hyundai leányvállalata volt. A Hyundai egy e-mailben küldött nyilatkozatában azt mondta, hogy a vállalatnak már nincs tulajdonrésze a SMART-ban.

A Hyundai szóvivője, Michael Stewart elmondta, hogy a vállalat „több hónapon át dolgozott azon, hogy alaposan kivizsgálja ezt a kérdést, és azonnali és széles körű korrekciós intézkedéseket hozott”, és ezeket az információkat bemutatta a munkaügyi minisztériumnak, hogy megpróbálja megoldani az ügyet. A munkaügyi minisztérium „egy olyan példátlan jogi elméletet próbál alkalmazni, amely igazságtalanul vonná felelősségre a Hyundait a beszállítói tevékenységéért, és aggasztó precedenst teremtene más autóipari vállalatok és gyártók számára” – mondta Stewart.

2022-ben a Reuters feltárta, hogy a Hyundai és a testvérmárka, a Kia számára is szállító alabamai gyárakban széles körben illegálisan foglalkoztatnak migráns gyermekeket. Az amerikai munkaügyi minisztérium szerint megugrott a gyermekmunkát érintő jogsértések száma, és a 2023-as pénzügyi évben országszerte 5792 gyermeket érintő ügyet vizsgáltak, köztük több száz, veszélyes foglalkozásokon foglalkoztatott gyermeket.