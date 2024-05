Ez lesz a tétje a Putyin-Hszi csúcstalálkozónak

Putyin és Hszi a „legsürgetőbb nemzetközi és regionális kérdéseket” is megvitatják – közölte hozzá a Kreml. Így minden bizonnyal az ukrajnai háború is szóba fog kerülni a két vezető között. Ennek azért van különösen nagy fontossága mivel a Kína által létrehozott béketervet Oroszország elfogadja tárgyalási alapnak, így Putyin kínai látogatása után, akár a béke is közelebb kerülhet egy lépéssel.