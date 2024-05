Egy német tanár vallomása: így tette tönkre a bevándorlás az oktatást

Egy nyugdíjas német tanár – aki négy évtizeden át dolgozott tanárként, többek között iskolaigazgatóként – a Die Welt hasábjain vont pesszimista mérleget, és keményen kritizálta azt az irányt, amelyet a német iskolarendszer hosszú ideje követ.

Volker Müller álnéven író tanár arról számolt be, hogy tapasztalata szerint a német tanulók színvonala az utóbbi negyven évben folyamatosan romlott. Persze most is vannak igazán jó tanulók, de nem ez a jellemző az iskolai osztályokra – teszi hozzá.

Visszaemlékezett arra, hogy amikor tanítani kezdett, akkor még voltak elvárásai az osztályaival szemben, amelyet azonban folyamatosan csökkenteni kényszerült az „esélyegyenlőség” miatt.

Az esélyegyenlőség fogalmának teljes félreértelmezése vezetett ahhoz, hogy egyszerűen csökkentették a követelményeket, hogy minél többen juthassanak érettségihez. Felidézte, hogy rengeteg gyerek került olyan iskolába, ahová egyszerűen nem volt alkalmas. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy a színvonalat folyamatosan csökkenteni kellett.

Volker azt is kiemelte, hogy az „esélyegyenlőség” megteremtése nem az iskolában kezdődik: ha öt-hat éves koráig valaki nem kap megfelelő nevelést, akkor az iskolában már esélytelen, hogy felzárkózzon. Emiatt sem volt jó lépés az elvárások csökkentése.

Nem segít, ha az egyetemeket elárasztják olyanok, akiknek végső soron semmi keresnivalójuk ott,

ugyanakkor senki sem akar mesterember lenni. A gyerekeket is olyan illúziókba ringatják, amelyek nem valósulhatnak meg. Ehhez a jegyek is hozzájárulnak. Manapság vannak olyan gimnáziumok, ahol az érettségizők 54 százalékának van ötös átlaga” – fogalmazott. Ma gyakran túlbecsülik a gyerekeik képességeit a szülők – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy

az évtizedek alatt teljesen átalakult a tanulók társadalmi háttere is az iskolában: amíg karrierje kezdetén jórészt középosztálybeli gyerekeket tanította addig pár évtizeddel később szinte már csak migrációs hátterű alsó osztályokból érkező tanulókkal találkozott az osztályokban.

Szerinte át kell alakítani a német iskolarendszert, ugyanis az jelenlegi formájában egy ideológiai projektté fajult. Volker azt javasolta, hogy a tanulókat képességeik szerinti osztályokba sorolják, ahol mindenki a neki megfelelő oktatásban tud részesülni, valamint az egyetemi felvételi vizsgák bevezetését is támogatja.