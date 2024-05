Csatatérré változtatják a német vasutat a migránsok

Nyitókép: Getty Images / cinoby

Rettegnek az alkalmazottak és az utasok is a német vasút szerelvényein az agresszív migránsok miatt – jelentette ki Steffi Recknagel, a thüringiai Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) vezetője a Focus Online-nak adott interjújában. A szakszervezet vezetője egyenesen „polgárháborús” körülményekről számolt be, szerinte a német vasút mára egy „életveszélyes csatatérré” változott az erőszakos migránsok miatt.

Azt, hogy a német vonatok egyre veszélyesebbé válnak, bizonyítják a hétről hétre megjelenő sokkoló címlapok és a bűnözési statisztikák is. Reckangel elmondása szerint hetente átlagosan három alkalmazott fordul hozzá amiatt, mert megtámadták, leköpték, inzultálták, megfenyegették őket.

A késelések több mint felét külföldi származásúak követik el

A németországi Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) új adataiból kiderült, hogy 2023-ban a vasútállomásokon elkövetett késes támadások száma riasztó, 32 százalékos növekedést mutatott az előző évhez képest. Ez közel kétszerese a 2019-ben regisztrált támadások számának.

A szövetségi belügyminisztérium, adataiból kiderül, hogy 2023-ban 1160 késes támadás történt,

szemben az előző évi 882-vel. A késsel elkövetett bűncselekmények gyanúsítottjainak 51 százalékát külföldi állampolgárok tették ki, annak ellenére, hogy Németország teljes lakosságának mindössze 16 százalékát alkotják.

Bár a német útlevéllel rendelkezők eközben a gyanúsítottak 44 százalékát tették ki, nem világos, hogy ezek a személyek között vannak-e migráns hátterűek is vagy sem, mivel ez az információ nem szerepel a hivatalos bűnügyi statisztikákban. A fennmaradó 270 gyanúsított állampolgárságát pedig nem lehetett megállapítani.

Az erőszak kiemelt élpontjai a nők

A migránsok támadásainak különösen a női dolgozók és utasok vannak kitéve. Eendszeresen hivatkoznak például arra, hogy

a női jegyvizsgálók nem állhatnak szóba velük, nem intézkedhetnek velük szemben, mivel nők.

Az egyik legdurvább eset idén februárban történt, amikor is egy észak-afrikai migráns brutálisan megvert egy női vasúti dolgozót, aki jegyellenőrzést végzett, majd megalázta áldozatát azzal, hogy több szemtanú előtt levizelte. Márciusban egy mali származású nő támadt meg egy jegyvizsgálót, amikor kiderült, hogy jegy nélkül utazott a vonaton. Miután leszállították a vonatról a nő megtámadta a kiérkező rendőröket is, egyiküket meg is harapta.

A szakszervezeti vezető elmondta, habár az egész tartományban rossz a helyzet, a legveszélyesebb vonalak a tartományi főváros Erfurt térségében vannak, ennek Reckangel szerint a közelbe lévő migránstábor az oka.

Januárban letartóztattak egy afgán migránst, aki a németországi Kassel – Erfurttól nem messze – térségében a vasúti síneken fekve végzett önkielégítést,

ami miatt le kellett állítani a vasúti közlekedést a régióban.

Reckangel azt is elmondta, hogy számos kalauz, amikor migránsok utaznak a vonaton, inkább nem ellenőrzi a jegyeket, és inkább bezárkózik a fülkéjébe, vagy a mozdonyvezető mellett húzza meg magát. Több példát is felhozott, amikor a vonaton szolgálatot teljesítő kollégái életveszélyes helyzetben voltak: egyik alkalommal, két migránsbanda csapott össze az egyik vasúti kocsiban, amelynek következtében az egész kocsit vér borította. Hozzátette a fiatal migránsok szinte mindig csoportosan utaznak, „együtt érzik magukat erősnek” – fogalmazott.