Sokkoló videó: Így néznek ki a német városok ma

A legdurvább a felvételekben, hogy mindenhol ott vannak közel a rendőrök, mégsem tudnak vagy akarnak tenni semmit.

Az etnikai problémák is felszínre kerülnek, egy német hajléktalan Olaf Scholznak üzeni, hogy ne a bevándorlókkal, hanem a német lakossággal törődjön többet.

Aztán a paletta színes: egy láthatóan valamilyen inhalált drog fogyasztásától szétrohadt orrlyukú, hajléktalan francia nő, akitől – érthető okokból – elvették a kisfiát, és mesél arról, hogy az afrikai férfiak – maliak, szomáliak – hogyan veszik el az ételét, drogját, sőt a matracát is.

Dortmundba is ellátogatnak, ahol nagyjából hasonló képek fogadják őket, egy német-amerikai fiatallal, akit az apja erőszakolt meg tizenhat évesen, és ezért hagyta ott a családját, és lett belőle drogos. Ő a legnagyobb nehézségként azt írja le, hogy bejelentett lakóhely nélkül nem vehetik fel őt dolgozni, munka nélkül viszont nem tud megfizetni egy albérletet.

Bezzeg Merkel idejében, amikor ő is utcára került, akárki jött Németországba, lakást, pénzt és munkát is kapott, ezzel szemben ő félig németként semmit.

A stáb még találkoznak gyilkosságot is látott lengyel hajléktalanokkal, akik rettegve alszanak az utcán.

A végső állomás Hamburg; hasonló emberi sorsok sorjáznak, egy fiatal, börtönviselt férfi arról beszél, így nem akar a rokonai szeme elé kerülni. Egy másik férfi parazitafertőzött kezét, lábát mutatja, de nem bízik az orvosokban. Belefutnak egy algériaiba is, aki Hitlert és Putyint élteti. Itt van a „zombiországnak” nevezett városrész is, ahol egy verekedést is felvesz a stáb, valamint kirabolt turistával is beszélnek: afgánnal, aki kifejti: az összes rabló idejött Németországba – int a táborozó multikulti hajléktalancsapat felé.

A stáb következtetése szomorú: ez már nem az a Németország, amit ismertek és szerettek. Hanem valami egészen más.

