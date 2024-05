Az orosz Tornádó miszlikbe aprította az ukrán HIMARS-rendszert (VIDEÓ)

Nyitókép: X

Új drónfelvételt mutattak be az oroszok, amely egy harkivi katonai akció során készült. A videón az látszik, hogy legalább egy, de lehet, hogy két M142 HIMARS rakéta-sorozatvető került az orosz csapásmérő erők célkeresztjébe. A közútön közlekedő rakétatüzérségi alakulatot valószínűleg egy Orlan-10-es vette észre, az oroszok pedig a határ túloldaláról (vagy Luhanszkból) jó eséllyel egy Tornádó rakétarendszerrel tüzet nyitottak a HIMARS-re – szúrta ki a Portfolio.

A felvételen látható, ahogy az erdő, melyben a HIMARS-rendszerek rejtőzködnek, tűz alá kerül. A gépek azonban nem semmisültek meg minden kétséget kizáróan, a robbanások utóélete nem látható.

Orosz források két HIMARS rakétaindító kilövését jelentették, ezt azonban nem bizonyították be minden kétséget kizáróan.

A lap szerint a felvétel azért is különleges, mert jól látszik ez alapján, hogy az orosz felderítődrónok most már mélyen a frontvonal mögött dolgoznak, lényegében háborítatlanul. Az ukrán légvédelmi erők kritikus lőszerhiánya eddig úgy fest, továbbra is megoldatlan.

