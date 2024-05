„Ahogy elvitték, egyből be is lökték háborúzni, meghalt” – megrázó interjút adtak a Magyarországra menekült ukrán férfiak (VIDEÓ)

De arra is kitértek, hogy a katonák nem kapnak megfelelő felszerelést, sokszor a saját pénzükből kénytelenek beszerezni a szükséges fegyvereket, ami azért is különös, mert a Nyugat folyamatosan küldi a fegyvereket Ukrajnának. A NATO pedig már bevetésre alkalmas egységeket is szervez.

Ezekre a nyilatkozatokra Szijjártó Péter külügyminiszter is reagált. „Ez nem a mi háborúnk! Amíg mi vagyunk kormányon, addig magyar fiatalok az orosz-ukrán frontra nem fognak menni”.