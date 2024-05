Gyerekek kaptak behívót Ukrajnában

A nyitókép illusztráció. Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Döbbenetes hírről számolt be Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója.

„Elég nagy rémületet keltett a hír.

Többen is jelezték, hogy 17 évesen is behívót és felszólítást kaptak.

Gyakorlatilag nyugodtan nevezhetjük gyerekeknek is őket. A társadalmi felháborodás miatt az Ukrán Fegyveres Erők hivatalos közleményt jelentettek meg, melyben közlik, hogy miről is van szó. A hivatalos tájékoztató úgy szól, hogy valóban elismerik, hogy 17 éveseket is arra kérnek, szólítanak fel, hogy haladéktalanul jelenjenek meg a toborzó irodákban,

mert a törvény értelmében már 17 éves kortól katonai nyilvántartásba kell venni a fiatal férfiakat Ukrajnában”

– ismertette az eseményeket Dunda György.

Ezzel együtt azt is hozzátette, hogy a közleményben jelezték, bár nyilvántartásba veszik a fiatalokat, viszont hivatalosan még nem mozgósítják őket.

Azonban 18 és 60 éves kor között nem hagyhatják el az országot. Újdonság az is, hogy a 18 és 25 év közöttieknek át kell esniük egy féléves katonai kiképzésen, mely után már akár rögtön mozgósíthatóvá válnak a fiatalok.

