„A propaganda és az állami cenzúra csodákra képes – friss esetpélda Oroszországból. A legfrissebb felmérés szerint a márciusi Crocus City Hallban elkövetett terrormerénylet mögött az orosz lakosság 50%-a szerint ukrán titkosszolgálatok, 37% szerint nyugati titkosszolgálatok állnak!

Ha kellően sokáig ismételgetjük, akkor az 1+1 végeredménye egy idő után lehet, hogy nem 2, hanem 3 lesz. Főleg, ha mindenki 3-at mond, minden platformon, és ki van zárva minden olyan hang, amely mást mondana, mint 3. Március 22, szörnyű terrorcselekmény a moszkvai Crocus City Hallban, amelynek 145 halálos áldozata lett.

Megvannak a tettesek – vallási + pénzügyi indíttatásból cselekvő tádzsik állampolgárok. Megvannak az állítólagos segítőik is – a rendőrség több mint 10 embert tartóztatott le, szinte mind muszlimok. Megvan a terrorszervezet, amely magára vállalta a merényletet – az Iszlám Állam egyik »leányszervezete«, a Vilajet Horaszan.

De az orosz hatóságok szerint itt »ukrán nyomot« kell keresni (erről volt egy külön bejegyzésem néhány héttel ezelőtt). Azóta is keresik. És közben az orosz döntéshozók folyamatosan az állítólagos ukrán nyomról értekeznek, és az orosz média is heteken keresztül erről beszél. A merénylők még a vélhető kínzások alatt sem tudtak semmilyen ukrán szálról beszámolni. Az orosz főügyészség néhány hete állította, hogy ukrán titkosszolgálatok is érintettek, és hamarosan bizonyítékokat prezentálnak majd – de a merénylet óta másfél hónap telt el, és nyilván nincs semmiféle bizonyíték.

Persze ha a Kremlben bizonyíték kell, akkor előbb-utóbb majd kreálnak egyet. Mindenesetre a Levada legújabb felmérése szerint az orosz lakosság túlnyomó része elhitte azt, amit az orosz médiában hallanak. A megkérdezettek 98%-a hallott a merényletről, tehát az ügy nagyjából minden orosz társadalmi csoportot lefedi.

Nos, az orosz lakosság 50%-a szerint a merényletet az ukrán titkosszolgálatok követték el. A lakosság 37%-a szerint a nyugati titkosszolgálatok. És minden beismerés, bizonyíték, vallomás, stb. ellenére, csupán az orosz lakosság 11%-a (!) mondja azt, hogy valójában a radikális iszlámisták tették, amit tettek. 11 százalék. Ráadásul most a korcsoportokat tekintve sincs lényegében eltérés a fiatalok és az idősek között. 1+1=3 Ezt mondták, tehát biztosan annyi. A háború béke, a szabadság szolgaság, a tudatlanság erő.”

