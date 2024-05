„A Nyugat csak ezt érti” – Somkuti a Tajvan partjainál zajló kínai hadgyakorlatról

Kína azokkal az erőkkel, amelyekkel a hadgyakorlatot végzi, természetesen nem tudná elfoglalni Tajvant – egy 23 milliós, hegyekkel, tengerrel, edzett lakossággal és erős hadsereggel bíró szigetország egyébként is nagyon kemény falat lenne. Szárazföldi támadással ezért nem is érdemes számolni, noha „visszatérő toposz a nyugati médiában, hogy ez jön – hiszen a második világháború amerikai története is a partra szállások története, akár a D-napot, akár a csendes-óceáni partra szállásokat nézzük” – véli a szakértő.