TikTok: csodafegyver vagy aknamező?

De mi is a gond a TikTok-al? Biztonsági aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a TikTok gyűjti, használja és nyilvánosságra hozza a felhasználók személyes adatait. Adatgyűjtési módszerei sok tartalomhoz biztosítanak hozzáférést a mobileszközökön. A vállalat érzékeny adatokat gyűjt a felhasználókról akkor is, ha nem mentenek vagy osztanak meg tartalmat. Szakemerek szerint így nem csak a kiberbiztonság terén, de a magánéletben is kiszolgáltatottá válnak a felhasználók.

A TikTok anyavállalata, a ByteDance szoros kapcsolatban áll a kínai hírszerző szolgálatokkal a személyzet, a fizikai közelség és a kódolási gyakorlatok tekintetében, amelyekről számos kutató megállapította, hogy átláthatatlanok és hasonlóak a kínai kormányhoz kapcsolódó kémprogramokból és más rosszindulatú szoftverekből származó kódhoz.

A júniusi európai választások közeledtével a mainstream politikusok se lenyelni, se kiköpni nem tudják a rövid videóformátumok nyújtotta előnyöket;

de óvakodnak attól, hogy átadják a teret a szélsőséges pártoknak, akik sikeresen felhasználják a kínai platformot üzeneteik közvetítésére.

Azok, akik ezt a hatást akarják utánozni, így dilemmával szembesülnek. De a TikTokot egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni. A Reuters Institute for the Study of Journalism tavalyi jelentése szerint kevesebben bíznak a hagyományos médiában, és egyre többen fordulnak a TikTokhoz hírekért. Ugyancsak ez volt a leggyorsabban növekvő közösségi hálózat, hiszen a 18 és 24 év közöttiek 20 százaléka használt információszerzésre.