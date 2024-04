Példátlan gesztusokat tett Pellegrini és Fico a magyaroknak

Ráadásul nem is csekély különbséggel, csaknem 10 százalékkal.

„Meglepetés volt az eredmény, ahogy az első fordulóé is az volt, csak éppen ellenkező előjellel, hiszen akkor Korčok nem hogy szoros meccset vívott Pellegrinivel, de meg is verte 5 százalékkal – most Pellegrini ezen tudott fordítani, nem is akármekkorát, noha az elemzők és közvélemény-kutatók nagy része is szorosabb küzdelmet várt” – mondja lapunk megkeresésére Tokár Géza felvidéki politológus.

A szakértő szerint tehát „rettentően simán nyert a Pellegrini”, ami szerinte elsősorban a mobilizációnak köszönhető; a rendkívül magas, 61 százalékos részvétel eleve tízzel magasabb volt, mint az első fordulóban, emellett valószínűleg rekordközeli arány a szlovák elnökválasztások történetében – vélekedik Tokár. A jelek szerint pedig főleg a vidéki, fővároson kívüli régiók voltak ezen belül felülreprezentáltak, ahol magasabb volt eleve Pellegrini támogatottsága.

Ami a magyar régiókban is igen magas volt – mondja el kérdésünkre a szakértő,

hozzátéve: az egy másik kérdés, hogy ez mennyire a Magyar Szövetség kiállásának köszönhető, de biztosan hozzájárult a magyar párt támogatása is ehhez az eredményhez, hiszen minden magyarlakta régióban megfordult a helyzet az első fordulóhoz képest.