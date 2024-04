Közben csendben megduplázta a nyereségét Oroszországban a Coca-Cola

Nyitókép: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A világhírű amerikai üdítőitalgyártó még 2022-ben jelentette be, hogy több más nyugati céggel együtt, demonstratíve kivonul az orosz piacról. Ehhez képest nem csak hogy szép forgalmat könyvelhetett el a tavalyi évben, de a nyereségét is sikerült megdupláznia az orosz piacon – írta meg a Magyar Nemzet.

A cég amelyik ott sem volt

A korábban Koka-Kola Eichbisi Evraziya névre hallgató A LLC Multon Partners továbbra is száz százalékban a Coca-Cola HBC Holdings B.V. holland cég tulajdonában van. Az üdítőgyártó ráadásul megduplázta a nyereségét a 2022-es évhez képest Oroszországban.

Míg a cég nyeresége 2022-ben 4,59 milliárd rubel volt, addig 2023-ban már 10,25 milliárd rubelre emelkedett.

Ez igen csak figyelemreméltó teljesítmény, különösen annak fényében, hogy a Coca-Cola elvileg már nem is folytat tevékenységet Oroszországban. Tehát annak ellenére, hogy a Coca-Cola remekül imitálta a távozását, továbbra is piacvezető tudott maradni az orosz piacon több termékével is, habár hivatalosan átnevezték Dobry Colára.

Az új márkanév azonban továbbra is a Coca-Cola orosz vállalatához tartozik, így az új márkanévnek a meglehetősen gyengére sikerült megtévesztésen túl, üzletileg semmi értelme nem volt. A Dobry és Coca-Cola egyénként ízében kísértetiesen hasonlít egymásra, talán annyi a köztük lévő különbség, mint amennyi egyébként is megvan a különböző országokban forgalmazott Coca-Cola termékek között.

