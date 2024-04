Aggódnak a terrorizmus miatt a párizsi olimpia előtt

Európa-szerte ugyanakkor nő az aggodalom.

Németország a nyári foci-eb előtt fokozza a biztonságot, és visszavezetik a szárazföldi határellenőrzést is; a rendőrség Németországban, Belgiumban és Ausztriában is meghiúsított összeesküvésekről számolt be.

A francia Le Figaro szerint már így is elérték a terroristák a céljaikat azzal, hogy mindenki rájuk figyel, más szerint ezt el kellene kerülni.

A BBC emlékeztet: Franciaország számos pusztító iszlamista merényleten van túl az elmúlt években, elég csak a Charlie Hebdo szerkesztősége elleni 2015-ös terrortámadást vagy a Bataclan-támadást említeni, nem kifelejtve a tanárgyilkosságokat.

A hadsereget eközben a szokatlan – késes – támadások elhárítására is kiképzik.

S persze innen sem hiányozhat a háttérben megbúvó orosz szál: Emmanuel Macron francia elnök is az oroszok jelentette veszélyre hívta fel a figyelmet, elsősorban a dezinformáció terén, amelynek célja, hogy gyengítse az Ukrajna mellett kiálló Franciaország reputációját.