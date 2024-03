Nem kizárt, hogy Németország újra csapatokat küld a végtelen orosz rónákra – mert hát ez „nyilván” egyszerűbb, mint belső harmóniát teremteni

A lengyeleknek, ha éppen nincsenek felosztva a környező nagyhatalmak között, hirtelen elvész a valóságérzékelésük.

Sokáig nem értettem azokat a képeket – azt hittem, csak kommunista propaganda –, amelyeken tömegek vonulnak 1914-ben „Éljen a háború!” feliratú táblákkal. Most politikusok teszik ugyanezt, s miközben az individualizmus győzelmével az egyén értéke elvileg minden egyebet felülír, egy teljesen értelmetlen, megmagyarázhatatlan háborúban lazán odavetnék polgáraikat a hibbant Nérók.

Elsősorban persze a kevésbé értékes kelet- és közép-európaiakat; valahonnan ismerős ez a besorolás fontosabb, kevésbé fontos és feláldozható emberekről.

Ahelyett, hogy rendet tennének odahaza, sokkal egyszerűbb egy kaotikus világégésbe lökni az anarchia felé menetelő kontinenst,

hogy azután majd, a letisztított lapra egy új világrendet rajzoljanak az aktuális győztesek szája íze szerint.

Nem lehetetlen, hogy Németország, ismét az események középpontjában találva magát, újra csapatokat indít a végtelen orosz rónákra, mert ez könnyebbnek ígérkezik, mint a belső harmónia megteremtése.

Bármilyen sztereotípiák éljenek is bennünk a tüchtig németekről, az a helyzet, hogy

sok értékes tulajdonságuk – gazdasági és kulturális potenciál – mellett alkalmatlanok az államszervezésre.

Az idehaza Német-római Császárságnak nevezett, rengeteg apró fejedelemség, királyság, grófság és hercegség laza szövetsége valójában a Német Nemzet Szent Római Birodalma – Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation – volt, vagyis az egykori római birodalom utódja. Először 1871-ben sikerült a német területek (részbeni) egyesítésével egy immár kétségtelenül német országot csinálni, ez azonban gyorsan belelavírozta magát egy világháborúba.

A területi veszteségek és megaláztatás utáni revánsban előbb megszületett a Harmadik Birodalom, egy újabb világháborút követően pedig egyenesen két részre osztották.

És amikor 1990-ben – nem kis magyar segítséggel – megint egyesültek, ezúttal bő harminc évre volt szükségük, hogy megint becsődöljön a nemzetállami típusú országépítés, és figyelmük teljesen a birodalomépítés felé forduljon, be sem érve már az EU-val (ami immár a sokadik kísérlet a Nyugat-Római Birodalom feltámasztására), hanem kacsintgatni kezdtek Kelet-Róma, vagyis Bizánc, vagyis annak eleste óta Moszkva felé, hogy ismét beköszöntsön az SPQR kora a Kaiser uralma alatt.

Hogy ezúttal ki a Kaiser, és mit visel a fején, még nem tudjuk. De ha az egésznek vége lesz, talán kiderül.

Mindenesetre a németek, úgy tűnik, megint megőrültek, de míg 1941-ben legalább a területi nyereségek megtartása motiválhatott minket a szövetségre, most aztán az égvilágon semmi okunk nincs ebben részt venni.

Vannak egyébként nemzetek, amelyek képesek az államszervezésre, azaz meghatározott területen működőképes országot fenntartani. A mindenkori Magyar Királyság, bár változó határok között, de ezer éven át, a mai napig mindig fel tudott mutatni egy központi hatalomból irányított, kulturális, jogi, alkotmányos hagyományait folytatólagosan megtartó államalakulatot.

A szabadságküzdelmeink mögött mindig strukturális, alaposan kimódolt szuverenitás volt.

Rákóczi fejedelemsége, szenátusa, saját pénze, nemzetközi kapcsolatai vagy Kossuth és Deák, a magyar történelemben gyökerező közjogi hivatkozásai jelentették az alapot a majdani függetlenséghez.

A románok, a szlovákok nem hosszú és bonyolult államszervezés eredményeként hozták létre országaikat. Nem az történt, hogy román vagy szlovák autonómiák jöttek létre, történeti-kulturális-jogi-ideológiai háttérrel; a függetlenedést nem szabadságharcokban érlelték ki vértanúkkal és lánglelkű poétákkal, évszázados statútumokra hivatkozva, hanem egyszerűen odacsatolták őket Óromániához illetve a csehekhez. (Erdélyben a mai napig lényegében a magyar megyerendszert tartották meg a közigazgatásban, a szlovákok pedig azért hoztak létre nyolc idétlen kerületet, hogy a magyarok sehol se kerülhessenek többségbe.)

Az oroszok, akik azért nem a legjobb barátaink – s akiknek a vezetője, Putyin emelte is a tétet, amikor belengette akár az atomfegyver bevetését is – néha kedveskednek nekünk is egy-egy térképpel, amelyen Kárpátalját hozzánk csatolják,