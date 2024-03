Megállíthatatlannak tűnik az AfD Németország keleti felében

Nyitókép: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt az elmúlt hónapokban folyamatos nyomás alatt állt a média és a kormány részéről, de úgy tűnik, hogy ez aligha rontotta a támogatottságát – írta a Remix News. Sőt, úgy tűnik, hogy Szászországban a párt pozíciója erősebb, mint valaha: a neves Insa közvélemény-kutató cég szerint a párt a szavazatok 34 százalékával az első helyen áll.

Figyelemre méltó, hogy Sahra Wagenknecht új pártja, a BSW 11 százalékot szerezne ugyanebben a tartományban. Korábban felmerült, hogy a BSW szavazatokat lopna az AfD-től, de a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok eddig többnyire cáfolták ezeket az állításokat.

Az Insa egy másik, nemrég közzétett felmérése szerint az AfD a keletnémet Türingiában is rendkívül jól szerepel, a szavazatok 31 százalékával, ami pontosan ugyanannyi, mint amennyit a legutóbbi, 2024. januári felmérésben mértek.

A Zöldek (5 százalék), az SPD (6 százalék) és az FDP (2 százalék) közvélemény-kutatási adatai ismét horrorisztikusak, amint azt az alábbi felmérés is mutatja. A BSW Türinigában is meglepően jól áll 13 százalékos támogatottságával.

THÜRINGEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/TA, OTZ, TLZ



AfD: 31%

CDU: 21% (+1)

LINKE: 18% (+3)

BSW: 13% (-4)

SPD: 6%

GRÜNE: 5%

FDP: 2% (-1)

WU: 1% (NEU)

Sonstige: 3%



Änderungen zur letzten Umfrage vom 16. Januar 2024



Verlauf: https://t.co/su156YsLx8#ltwth pic.twitter.com/ctU5yEGZii — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) March 19, 2024

Meg kell jegyezni azt is, hogy az AfD-t Szászországban és Türingiában is „határozottan szélsőjobboldali” kategóriába sorolta az Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV). E minősítés úgy tűnik, hogy a jelek szerint nem sokat ártott a párt megítélésének a választók körében, sőt talán még segített is nekik, mivel

sok német rendkívül elégedetlen és bizalmatlan a kormánnyal szemben.

Az Insa egy országos felmérést is közzétett, amely szerint az AfD 19,5 százalékon áll, miután a párt az előző felmérésben 18,5 százalékra esett vissza. Úgy tűnik, hogy az AfD kiheverte az összehangolt média- és kormányzati támadást, amelynek során számos országos tüntetést szerveztek a párt ellen.

Németország keleti tartományaiban közül Szászországban, Türingiában és Brandenburgban idén ősszel tartanak választásokat. A Remix News szerint az AfD ellenálló képessége miatt egyre hangosabbak lehetnek azok a követelések, amelyek szerint az AfD-t be kell tiltani a „demokrácia védelme” érdekében.