Hamarosan kiderül: idén is Biden-Trump párharcra kell-e készülnünk

A cikkben azonban kiemelték, hogy Haley Michiganben is, akárcsak New Hampshire-ben és Dél-Karolinában, is igen jól szerepelt, ugyanis behúzta a voksok 26,6 százalékát. Az előválasztási eredmények alapján tehát látható, hogy van némi igazságalapja Haley érvrendszerének, hogy a párt szavazóinak egy jelentős része nem Trumpot támogatja.

A cikkben kiemelték, hogy Joe Biden sem lehet nyugodt, ugyanis a közel-keleti politikája megosztja a hatalmas számú muszlim-arab kisebbséget. Felhívták rá a figyelmet, hogy az eredmény egyértelmű üzenet a muszlim lakosok részéről, és

ha Biden nem változtat a politikáján, akkor egy igen nagy bázisát veszítheti el szavazótáborának.

Az elemzésből kiderült, hogy a szuper-kedd után tisztázódik a jelöltek sorsa, ugyanis a republikánusoknál az elnökjelölt-választó konvenció 2429 tagjából 874-nek a sorsa eldől, valamint hozzátették, hogy több, mint 1215 kell ahhoz, hogy valaki megszerezze a jelöltséget a júliusi ülésen.

Kalifornia és Texas, a két legnépesebb állam kedden szavaz és a felmérések szerint Trump mindkét helyen az abszolút favorit. A VG kiemelte, hogy volt elnök kampánystábja nem idegeskedik, számításaik szerint Trump legalább 773 delegáltat szerez kedden, és legkésőbb egy vagy két héttel később meglesz annyi, amennyi a jelöléshez szükséges.

***

Fotó: Mandiner archív