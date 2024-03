Elképesztő: már a tinédzserek fejét is háborús propagandával tömi a német közmédia (VIDEÓ)

Nyitókép: képernyőfelvétel

Hetek óta heves vita folyik Németországban arról, hogy az ország szállítson-e nagy hatótávolságú Taurus rakétákat Ukrajnának, és úgy tűnik, most az ország egyik gyermekcsatornája is beszállt a vitába. Ezzel pedig nem kis felháborodást keltett az interneten – számolt be róla a Remix News.

A KIKA nevű gyermekcsatorna, amelyet a német adófizetők által finanszírozott ARD és ZDF közszolgálati médiaóriások működtetnek, a fiataloknak – 13 éveseknek és az annál idősebbeknek – szóló hírműsorában (Un.Logo!) a „No TAURUS for Ukraine” (nem jut TAURUS Ukrajnának) címmel közölt rövid szegmenst.

Az 54 másodperces klip két főszereplője a francia SCALP, a brit Storm Shadow és a német TAURUS rakéta, valamint megjelenik még a szintén német gyártmányú Leopard harckocsi is. A meglehetősen bizarr videóban

a beszélő fegyverek Olaf Scholz kancellárt kritizálják, amiért nem küld Taurus rakétákat Ukrajnának.

Amikor a Taurus panaszkodik, hogy nem küldik Ukrajnába, a Leopard harckocsi közbeszól, mondván, vele is ugyanez volt a helyzet korábban, de végül a kancellár beleegyezett, hogy harckocsikat küldjenek Ukrajnának.

Egyébként a videóban a szereplők többször is durva kifejezésekkel illetik egymást.

A videó éles kritikát kapott a Youtube felhasználóitól. Az egyik felhasználó kijelentette: „A felelős szerkesztőt azonnal ki kellene rúgni.” Egy másik felhasználó elmondta, hogy korábban a német közmédiánál dolgozott, és sokkolta a videó. Felidézett egy esetet, amikor még a „halál” kifejezést is kicenzúrázták az általa készített gyermekműsorból, hogy ne legyen „ijesztő” a gyerekek számára. „Ma ugyanezen a csatornán fegyverreklámok vannak” – írta.

Egy másik felhasználó azt írta:

Nem hiszem el, hogy kénytelen vagyok fizetni ezeknek az embereknek, hogy karikatúrákat készítsenek a tömegpusztító fegyverekről, lol.”

Minden német adófizető kénytelen hozzájárulást fizetni a ZDF és az ARD közmédiáért, amelyek évente több százmillió euróból gazdálkodik.

A műsor készítői videó kommentszekciójában a következőket írták:

„Köszönjük a visszajelzéseket. Megértjük, hogy néhányuknak aggályai vannak a fegyverek ábrázolásával kapcsolatban a videónkban, és komolyan vesszük a kritikájukat. Szerkesztőségünkön belül is megvitattuk, hogyan lehetne a videót lejátszani. Az Un.logo! a TikTok egy komédiaformátuma, amely a 13 éves és annál idősebb tinédzsereket és fiatalokat célozza meg. Itt a témákat szándékosan túlozzák el szatirikus eszközökkel. Az Un.logo! egyértelműen kiemelkedik a Logo! tartalmaink közül. A jövőbeni, a témák beállításával kapcsolatos megbeszélések során figyelembe fogjuk venni az észrevételeiket.”