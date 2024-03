„Ukrajna kifogy a katonákból és a lőszerből, ezért Kijevnek jószerivel már csak két látványos katonai eszköze maradt: az éppen következő »ellentámadásra« való felkészülés, amihez a nyugati támogatóktól lehet pénzt és fegyvert kérni, valamint az orosz katonai és közlekedési infrastruktúra elleni pontszerű támadások.

Utóbbihoz használják a britek és franciák által már korábban átadott Storm Shadow és Scalp cirkáló rakétákat, amelyek 250 kilométert tudnak megtenni. Scholz kancellár múlt héten még csak utalt arra, hogy a britek és franciák segítik az orosz célpontok adatainak rakétákba programozását, a Luftwaffe tisztek a most kiszivárogtatott beszélgetésben már ki is mondták, hogy a britek »a terepen vannak«, értsd, helyben segédkeznek az ukránoknak átadott rakéták működtetésénél. A brit védelmi miniszter, Ben Wallace, meg is jegyezte, hogy »Scholz kancellár a rossz férfi, a rossz munkakörben és a lehető legrosszabb időpontban«.

Mivel Kijev kezd kifogyni az eddig átadott rakétákból, növekszik a nyomás a németeken, hogy adják át az akár 500 kilométeres hatótávolságú Taurus rakétáikat az ukránoknak.

Mivel az USA nem ad át ilyen hatótávolságú rakétákat, Scholz kancellár vonakodik zöld jelzést adni.

Adja magát a tankoknál már »bevált« körkörös csere, németül Ringtausch: a németek a briteknek és franciáknak adják a saját Taurus rakétáikat, és utóbbiak további rakétákat adnak az ukránoknak, amelyeket azok már »úgyis« ismernek. A britek és franciák érthetően nem lelkesednek ezért, és közvetlen ukrajnai rakétaszállításra bíztatják a németeket. Kuleba ukrán külügyminiszter 2023 szeptemberi berlini látogatásán azt mondta, hogy »végül úgyis át fogjátok adni a Taurusokat!«.

A háborúpárti német politikusok már eddig is azzal érveltek, hogy »meg lehet oldani« a német rakéták működtetését, csak azt nem tették hozzá, amit a német tisztek most végigvettek: Németországi bázisról távvezérelnék a rakétákat, vagy autóval átküldik a céladatokat Lengyelországba, ahol átadják azokat az ukránoknak. A legkreatívabb megoldás az lett volna, hogy egy »Home Office«-ban lévő német katona gépéről »kalandoznának el« a céladatok Ukrajnába. Azt a lehetőséget is latolgatták, hogy német katonák Ukrajnában »figyelnének az ukránok válla fölött«, de ezt hamar elvetették, mondván, az már háborús részvétel lenne, ezért inkább csinálják ezt a britek, akiknek már »úgyis vannak embereik a terepen«.”

***