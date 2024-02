Tilos megállni a hidakon: így számol le Olaszország a „túlturizmussal”

Ötvenmillió ember látogatott el Olaszországba 2022-ben az ENSZ adatai szerint, melynek eredménye az volt, hogy az ország tovább szigorított a „túlturizmus” elleni szabályait, mint amilyenek a városokba – például Velencébe – szóló belépők és csoportméret-korlátozások – írja a BBC.

Mindezt annak ellenére, hogy a GDP 10 százaléka a turizmusból származik, és minden kilencedik állás a turizmusban van.

Decemberben mindenesetre bejelentették, hogy

Velencében 25 főben maximalizálják a turistacsoportok létszámát, azok vezetői pedig nem használhatnak hangosítást. Sőt, a hidakon tilos lesz megállni.

Portofinóban megbüntethetik azt, aki „túl sokáig” ácsorog szelfizés közben. Szardínia szigetén nyáron regisztrálni kell az éjszakai strandhasználathoz, mégpedig a Cuore di Sardegna appon keresztül. Számos olasz városban, így Firenzében is korlátozták a rövid távú szobakiadást, hogy helyet biztosítsanak a helyieknek – ám ez rosszul érinti például az Airbnb-s szobakiadókat.

Olaszország túlturizmustól szenved, de ez igaz Európa és a világ számos országára és városára is – mondja a BBC-nek Simone Amorico, az Access Italy vezérigazgatója. Amorico szerint a legjobb megoldás az lehet, ha a turisták letérnek a járt utakról a járatlanokért, és mindenképp igénybe veszik az idegenvezetők szolgáltatásait. Így nem csak a velencei hidakat láthatják, hanem a város titkosabb oldalát is, például a gondolaépítést, vagy a Dózse-palotát munkaidő után, és akár még egy magánházas főzőtanfolyamon is részt vehetnek.

Fotó: MTI/AP/Luca Bruno