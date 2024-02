Két év után az Európai Bizottságot tényleg elkezdte zavarni, hogy megkerülik az oroszellenes szankciókat

A Bizottságnak olyannyira elege lett a kiskapukból, hogy vizsgálja egy, a szankciók végrehajtásával foglalkozó uniós testület létrehozásának lehetőségét, ami további jogok elvételét jelentené a tagállamoktól. Márpedig az ötlet a Politico információi szerint egyre népszerűbb Brüsszelben, és lehet, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök is ezzel kezdené új ciklusát, feltéve, ha újraválasztják. Tíz tagállam elméletileg benne lenne egy ilyen testület felállításában, Franciaország pedig az Európai Ügyészség jogköreit terjesztené ki ebbe az irányba.

A levél most felszólítja a kormányokat arra, hogy vonják felelősségre az érintett vállalatokat, s példásan büntessék is meg a főkolomposokat; illetve minden, a szankcionált áruk gyártásával foglalkozó vállalatot győzzenek meg arról, hogy a teljes ellátási láncukat világítsák át; emellett elvárnák, hogy a nemzeti hatóságok is tegyék átláthatóvá az EU-n kívüli partnereiket.

Mindenesetre a lapnak nyilatkozó eurokraták sem voltak egységesek: volt, aki a szankciók egyenetlen végrehajtását kifogásolta, más viszont rámutatott:

a Bizottság a nemzeti kormányok hatásköreibe gázolna egy szakhatóság felállításával.

Bármit is gondolnak erről az EU-tagállamok szakminiszterei, a hír szerint a február 13-i szankciós értekezleten McGuinness szemébe mondhatják.

Mindeközben persze vígan bizniszelnek az oroszokkal olajügyben, mintha nem lenne holnap.