Jön a V4-csúcstalálkozó és nagy változások történtek a legutóbbi egyeztetésük óta

Vannak, akik azonban szkeptikusabbak a jövővel kapcsolatban. Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország- és Olaszország-szakértő, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója lapunknak február elején úgy nyilatkozott: a V4 nem szerepel az új kormány prioritásai között.

„A Polgári Platform (PO) több politikusa is elmondta, hogy számukra a Weimari Háromszög, a német – francia – lengyel együttműködés a legfontosabb. Az utóbbi hetek azt is mutatják, hogy az amerikai demokraták elvárásai is kiemelt figyelmet kapnak. (...) A PO hagyományosan magyarbarát politikusai jellemzően egy sorral hátrébb vagy teljesen kikerültek a fontosabb pozíciókból” – mondta az elemző.

Rosonczy-Kovács Mihály hozzátette: Donald Tusk reálpolitikus, így látnia kell, hogy országa érdeke az együttműködés.

„A V4 minden tagjának elemi érdeke lenne az együttműködés nemcsak a biztonságpolitika vagy a mezőgazdaság terén, de például a regionális kereskedelem és az ahhoz szükséges infrastruktúra erősítésében is – függetlenül a kormányok összetételétől”

– mondta a szakértő.

Közös kihívások

A cseh nyilatkozat szerint február 27-én az energiabiztonság, az Európai Unió stratégiai célkitűzései, az illegális migráció, valamint a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatása kerül terítékre.

A legutóbbi találkozó négy kormányfője közül kettőt időközben leváltottak: Ódor Lajos helyére Robert Fico, Mateusz Morawiecki székébe pedig Donald Tusk ült. A találkozó tesztelni fogja, hogy a Visegrádi Együttműködés miniszterelnökei miként tudnak együttműködni 2024-ben.

(Mandiner/MTI)

Nyitókép: Donald Tusk és Orbán Viktor 2019-ben Forrás:Virginia Mayo / POOL / AFP)