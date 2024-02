Joe Biden Trump NATO-val kapcsolatos kijelentéséről: „Az Isten szerelmére, ez ostobaság, szégyenletes és veszélyes”

Ahogy azt korábban megírtuk, a közelmúltban Donald Trump a maga sajátos stílusában, élesen bírálta azokat a NATO-tagállamokat, akik véleménye szerint nem veszik ki eléggé részüket a szervezet finanszírozásában. A volt amerikai elnök lényegében bátorított egy orosz támadást a renitens NATO-tagok ellen.

Ha nem fizetnek (...) nem, én nem védeném meg. Sőt, arra bátorítanám őket [Oroszországot], hogy azt csináljanak, amit csak akarnak.

– mondta Donald Trump egy dél-karolinai gyűlésen, szombaton.

A nagy port kavart kijelentésre Joe Biden is reagált

A The Guardian arról írt, hogy az elnök butának, szégyenleteseknek és veszélyesek tartja Trump kijelentését.

„El tudják képzelni, hogy az Egyesült Államok volt elnöke ezt mondja? Az egész világ hallotta! A legrosszabb az egészben, hogy komolyan is gondolja. Történelmünkben egyetlen más elnök sem hajtott fejet egy orosz diktátor előtt. Hadd mondjam ezt a lehető legvilágosabban: Én soha nem fogok. Az Isten szerelmére, ez ostobaság, szégyenletes és veszélyes. Ez Amerika-ellenes. Amikor Amerika a szavát adja, az jelent valamit, tehát amikor elkötelezzük magunkat, akkor azt be is tartjuk. A NATO egy szent elkötelezettség” – mondta Biden.

Szerinte aki teherként tekint a NATO-ra, az nem érti azokat az alapelveket, amikre a szövetség épült.

