Határozott figyelmeztetést kapott Brüsszel: a laboratóriumi hús nem lesz Európa jövőjének a részese

Bill Gates-ék egymás közt osztanák újra a húspiacot

Jelenleg Izraellel együtt három országban lehet hatósági jóváhagyással laboratóriumi húst vásárolni. Elsőként Szingapúr adott zöldutat 2021-től egy amerikai startup sejtszaporítással előállított csirkefalatkáinak. Ez a termék Szingapúrban is csak néhány helyen kapható, az ára sokszorosa a hagyományos csirkefalatkákénak. Tavaly az Egyesült Államok is engedélyezte egy cég csirkefalatkáinak forgalomba hozatalát. A vállalkozás részben Bill Gates tulajdonában van, ami jól mutatja, hogy a világ legbefolyásosabb üzletemberei komoly lehetőséget látnak a laboratóriumi húsbizniszben. Idén várhatóan egy másik izraeli cég is megszerzi a hatósági engedélyt. A szintén startup vállalkozás 3D nyomtatással állít elő halfilét. A következő években felgyorsulhat a technológia terjedése, amelynek komoly lökést ad Kína, valamint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Izrael növekvő állami kutatási hozzájárulása is.