Ezért bukott meg a francia miniszterelnök

Emmanuel Macronnak is negyedik alkalommal kell kormányfőt találnia maga mellé. Hat és fél év alatt előbb Édouard Philippe, aztán Jean Castex, 2022 májusa óta pedig Élisabeth Borne volt a miniszterelnöke, miközben a nagyívű tervekkel elnökké választott

Macronnak egyre több társadalmi ellenállással kellett otthon szembenéznie,

míg aztán a 2022-es választásokon ugyan saját elnökségét tovább tudta folytatni, de a nemzetgyűlésben elveszítette az őt támogató többséget.

Macron második elnöki ciklusában ezért alapból egyfajta béna kacsaként működik, igaz, elnöki jogköreivel és a nemzetgyűlésben még kisebbségből is áterőltethető döntésekkel – igaz, ilyenkor utána bizalmatlansági szavazással kell szembenéznie az államfőnek – még marad némi mozgástere. A mozgástérre pedig szüksége is van egy ilyen sűrű év előtt, az olimpiarendezéstől az európai parlamenti választásokig, miközben mind a Franciaországban erős szélsőbal és a náluk is erősebb radikális – bár jó ideje mérséklődő – jobboldal két oldalról is támadja őt.

De miért is mondott le Élisabeth Borne miniszterelnök? Elsősorban nyilván épp az elmúlt két év közéleti viharai miatt, amik a legravaszabb politikusokat is felőrölnék. A francia társadalom idegeit az elmúlt évben – is –

a kormányzat nyugdíjrendszer-átalakítási tervei, valamint a migrációs helyzet borzolták.

Egy Németországgal ellentétben Franciaországban nyílt és éles vita folyik minden lényegi társadalmi jelenségről, s a fentebb emlegetett szélsőbaltól szélsőjobbig mindenki mondja a magáét.

A centrista-liberális Macron-féle kormányzat nehezen tud a társadalmat mélyen megosztó kérdésekben olyan utakon járni, olyan döntéseket hozni, amely mindenkinek megfelelne. A vonalas baloldalnak túl elitista, túl jobbos és rendpárti Macron politikája; a jobboldal viszont globalizációpárti, nemzetet romboló erőket képviselő politikusnak tartja az elnököt, s nem hatja meg őket Macron alkalmi rendpárti vagy nemzeti nagyságról elhangzó szólamai.

2023 ismét tömegtüntetésektől és néha erőszakos utcai jelenetektől volt hangos Franciaországban

– az elnök kormánya körül pedig meglehetősen elfogyott az amúgy is ritkás levegő.

Macron pártja most már 8-10 százalékponttal van lemaradva a Le Pen-féle Nemzeti Tömörüléstől a közvélemény-kutatásokban. Mivel még az EP-választási kampány kezdete és az olimpiai évad nyitánya előtt vagyunk, s még jó három év van hátra elnökségéből, ez egy jó pillanat az elnök számára, hogy a francia hagyományoknak megfelelően új kormányfővel vágjon neki az új kihívásoknak.

A korábban szocialista kormányzatok mellett csendes hivatalnokként dolgozó Élisabeth Borne most csendben távozik hivatalából: a mór megtette kötelességét, a mór mehet – az elnök pedig tovább pózolhat az aktív, cselekvő államférfi szerepében.

Nyitóképen: Borne és Macron (Ludovic Marin / POOL / AFP)