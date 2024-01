„A globális tőke, a politika és a tudomány-technológia Davosban is összejövő hármasa egyébként pontosan leírja világunk valóságos szerveződési módját. A globális tőke kitartott prostituáltként »használja« az emberi létezés két döntő elemét a politikát és a tudományt. A politika az emberi közösségek komplex önújrateremtésének mechanizmusát és intézményeit foglalja magába, a tudomány pedig azt a szellemi energiát, ami a méltó élet anyagi-fizikai feltételeit segíti elő. Az a patologikus szerveződési mód, amelyben a profitra épülő global business prostituáltként tartja ki a politikát és a tudományt eleve csak a semmibe vezethet, hisz az emberi létezés legmélyebb szellemi alapját számolja fel.

A világ »láthatatlan« urainak legsúlyosabb dilemmája az, hogy az előttünk álló évtizedek során három válságciklus mélypontja torlódik össze, és ez akár eddig soha nem látott mélységű válságba sodorhatja az egész emberi világot. Az egyik ilyen ciklus Amerika világhatalmi évszázadának a vége. Az elmúlt fél évezred során Amerika már a hatodik birodalom, és a százévenkénti birodalomváltások mindig »nagyháborúkkal« jártak, ahogy evidens módon most is. Ám egyre nagyobb a valószínűsége, hogy nem lesz hetedik birodalom, mert a modern Nyugat öt-hatszáz éve tartó egész szerveződési módja, »univerzális civilizációja« is összeomlóban van. Ez azért jelent igen súlyos kihívást, mert a világ »nem nyugati« része is abszolút nyugatosítva van, és egyelőre sem elméleti, sem gyakorlati szinten nincs semmilyen koncepció arra nézve, hogy mi lehetne a nyugatosság létalternatívája.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a százéves és az öt-hatszáz éves ciklusvégek egymásra torlódásához csatlakozik egy olyan, háromezer éve rejtett világdiktatúrát gyakorló létszerveződési mód végső fázisa is, amely vagy – egy eddig értelmezhetetlenül sötét disztópiaként – felszámolja az emberiséget, vagy a kétségbeesetten, következésképp átgondolatlanul ellenállni próbáló emberiség számolja fel önmagát e harc során.”

***