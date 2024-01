Borzasztóan szúrja Brüsszel szemét, hogy Magyarországot választotta a kínai sikergyár

BYD Co. Ltd. vagy BYD egy tőzsdén jegyzett kínai konglomerátum, gyártó vállalat, amelynek székhelye Sencsenben, Kuangtungban, Kínában található. A vállalat a világ legnagyobb elektromos járműgyártója, ideértve az akkumulátoros elektromos és hibrid autókat, buszokat, teherautókat, valamint az akkumulátoros kerékpárokat, targoncákat, napelemeket és újratölthető akkumulátorokat is (mobiltelefon akkumulátorok, elektromos járművek akkumulátorai és ömlesztett tárolók szintjén, stb). Az elmúlt évtizedben a vállalat fő üzleti bevétel aránya az autóipari üzletágból származó bevételekből folyamatosan 50% felett maradt