A svédek vérszerződést kérnek tőlünk – de közben ehhez képest piszlicsáré gesztusokat sem képesek megtenni

A Fidesz ebben az ügyben kellően cizellált politikai üzenetet küldött, amit igazán nem nehéz értelmezni.

Mindenki, akin a narancssárga pártsapka mellett kormányzati sapka van, pecsétes papíron elhelyezett aláírásával támogatta a svéd NATO-csatlakozást. A kormányzat tekintetbe vette a Svédország NATO-csatlakozása mellett szóló érveket – katonai szövetségünk a svéd belépéssel erősebb lesz, méretéhez képest erős hadsereggel bíró országgal, hadiipari bázissal gyarapszik, Svédország katonai szempontból tökéletesen megfelel a NATO-követelményeknek, a magyar légierő gerincét lízingelt svéd vadászgépek adják, ezért a svéd NATO-csatlakozás Magyarország mint NATO-szövetséges érdeke.

Akin kormányzati sapka nincs, ellenben narancssárga pártsapka van,

az meg azt üzeni, hogy kapcsolataink jelenlegi állapotát tekintve egyszerűen nincs kedve a körülmények szerencsétlen alakulása esetén magyar katonákat háborúba küldeni Svédországért.

A NATO nem vicc, kölcsönös védelmi szerződésben állunk minden egyes tagállamával Észak-Macedóniától Portugáliáig. Ahol őket megszállják, oda szállnak a Gripenek, népük a mi népünk, istenük a mi istenünk. A magyar katonák életét ajánljuk fel határaik garanciája gyanánt.

Miért olyan meglepő, hogy a magyar kormánypárti képviselők egy ilyen mélységű vérszerződést nem rohannak megkötni egy olyan országgal, amellyel a kapcsolataink kifejezetten rosszak, s hogy a pártelnök nem adja prioritással parancsba a svédek NATO-felvételét? Svédország hivatalosan még nem nyilatkozott abban a kérdésben, hogy Magyarországot demokráciának tartja-e.

Abban a kérdésben viszont nyilatkozott, hogy Magyarország brüsszeli zsarolását elfogadhatónak tartja-e. Nyilatkozott, mégpedig negatívan.

2022 decemberében ez a svéd kormány a most regnáló Ulf Kristersson vezetésével Magyarország EU-s pénzeinek befagyasztása mellett szavazott, s ezzel ellenkező tartalmú állítást azóta sem tett. Emellett Ulf Kristersson saját kecses kacsójával nyújtotta be 2019-ben a Fidesz Európai Néppártból való kizárására vonatkozó indítványt – talán bizony ezt se felejtsük el. Élére állítva a dolgot: vérszerződést kérnek tőlünk úgy, hogy ehhez képest piszlicsáré gesztusokat sem képesek megtenni. Ne legyen már annyira érthetetlen, hogy a Fidesz erre a színnel és fonákkal egyaránt bíró helyzetre színnel és fonákkal bíró politikai választ ad.

Nem egy piramis pincéjében töltöttem az elmúlt néhány évet – természetesen a svéd NATO-tagság ügyében van a magyar-svéd viszonyon túlmutató kontextus is. Magyarország lehetőségeit korlátozza a mérete, és visszafelé is elsülhet, ha egy atombombát felvonultatni nem képes, már nem szegény, de még nem is gazdag tízmilliós ország erőpolitikával kísérletezik. Márpedig ezt a svéd NATO-tagságot a világ első számú katonai, gazdasági és politikai hatalma nagyon akarja, egyetemben az összes uniós tagállammal, és velük nem jó móka szembekerülni.

Ezért én – a külpolitikát egy nagy össznépi lóvásárnál nem sokkal többnek gondolva – a köztársasági elnökkel értek egyet:

ha Magyarország gyorsan és feltűnésmentesen megszavazta volna a (legyünk őszinték: tökéletesen jelentéktelen) finn és a svéd NATO-csatlakozást, az pozitív szövetségesi gesztusként többet hozott volna a lóvásárban, mint amennyit a kemény fellépéssel nyerhetünk.

De a Fidesz álláspontja ezzel együtt is tökéletesen érthető. Legyen világos azoknak, akik még mindig nem értik:

nem kötünk ingyen vérszerződést, a velünk mocskoskodókkal pláne nem.

Svédország társtettes Magyarország zsarolásában, s ha a magyarokkal szövetséget akar, Ulf Kristerssonnak ezt a csorbát ki kell köszörülnie. Eleddig számomra egyáltalán nem világos, hogy Svédország Magyarországra demokráciaként, egyenlő jogokat érdemlő uniós tagállamként tekint-e. Ezért érdemes eljönnie Budapestre, és a magyarok választott vezetője számára világossá tennie: minden politikai nézetkülönbség mellett Magyarország Svédország számára demokrácia, az Unióban egyenlő bánásmódra méltó szövetséges, és ennek szellemében kívánatos katonai szövetséges is.

Ezek nem a Fidesz által összekötött dolgok, hanem szervesen összetartozók. Ha nem ez az álláspontjuk, miért lépnének velünk szövetségre?

Nem légypiszok, zárójel meg papucs orrán pamutbojt vagyunk, hanem teljes jogú szövetségesek.

Nem bánhat velünk kapcarongyként az, aki kérne tőlünk valamit – ha vérszerződést kér, pláne nem. Számolnia kell velünk. Vagy ha nem teszi, legalább nekünk nem kell félnünk számolni önmagunkkal, s emlékeztetni erre fegyvertársainkat is.

Eddig is tökéletesen világos volt, mit kellene Svédországnak a gyors sikerhez tennie. Gulyás Gergely a Kormányinfón nagyjából ötven alkalommal alig burkoltan közölte már az árat, melyet Orbán Viktor most nyíltan is megnevezett. Széles utat Budapestre, Herr Kristersson, vezesse Aranyszájú Szent János a hangszálait! Szálljon jó széllel Svédország és Magyarország közös érdekében.

