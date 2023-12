Politico: Macron nagy bajban van

Elutasította hétfőn a francia nemzetgyűlés Emmanuel Macron bevándorlási törvénycsomagját, amely kiemelkedő jelentőségű volt az elnök számára – írja a Politico.

A brüsszeli lap ennek kapcsán egy korszak végéről cikkez. Mint írják, Macron kormánya az előző választásokon elvesztette nemzetgyűlési többségét, azóta alkalmi szövetségkötésekkel kormányoz az elnök. A belügyminiszter, Gérald Darmanin még a lemondását is felajánlotta.

A Politico azt írja, hogy a vereség azért is megalázó volt Macronék számára, mert a nemzetgyűlés még csak meg sem vitatta a tervezetet.

Az elnök tavaly vesztette el stabil többségét a Nemzetgyűlésben, az

őt támogató pártok centrista koalíciója a legnagyobb tömböt adja így is, de önállóan nincs meg az abszolút többsége.

Így ügyek mentén, alkalmi szövetségek segítségével kormányoznak, leggyakoribb szövetségesük a jobbközép gaulle-ista Les Républicains (Köztársaságiak). A pártot a belügyminiszter sajtónyomás alatt tartotta a hétfőn elkaszált bevándorlási törvénytervezet kapcsán is, mondván, ha a republikánusok nem szavazzák azt meg, az az ő felelősségük lesz a választóik előtt, akik igencsak bevándorlásellenesek.

A törvénytervezet adott volna a jobbnak, meg a balnak is, hónapokig készítették elő, és többször elhalasztották a benyújtását. A tervezet ugyanis

meggyorsította volna a francia földön bűncselekményt elkövető bevándorlók kiutasítását,

viszont egyes esetekben legalizálta volna az illegális bevándorlómunkások helyzetét

ezért remélték, hogy jobbról és balról is támogatni fogják majd. Azt is remélték, hogy a jobboldali Nemzeti Tömörülés, illetve a baloldali baloldali-populista Meg Nem Hajló Franciaország (La France Insoumise) nem hajlandó közösen fellépni a törvénytervezet ellen, de ez mégis megtörtént. Szóval

a dolog fordítva sült el: mindenki elutasította, beleértve a Les Républicains-t is.

A Politico arról ír, hogy mindez Macron erodálódó kormányzóképességét mutatja, ami könnyen előrehozott választásokhoz vezethetne, hiszen hasonló helyzetben a jobboldali Charles de Gaulle és a baloldali François Mitterrand is előrehozott választások mellett döntött. Ám mivel a Nemzeti Tömörülés egyre népszerűbb, most a politikai paletta legtöbb pártja és szereplője, beleértve az elnököt is, nem gondolkodik ebben az opcióban.

Korábban a Politico arról is írt, akárcsak a Mandiner, hogy nagy átrendeződés zajlik a francia politikában, eddig ugyanis a radikális jobboldal antiszemita volt, és a baloldal választói bázisához tartoztak a zsidók, ám a gázai konfliktussal ez megfordulni látszik: a zsidók átigazolnak a jobboldalra, mivel az bevándorlásellenes és iszlámkritikus; a baloldal pedig nem tudja ignorálni azt a növekvő választói bázist, amit a bevándorlók jelentenek neki, ezért egyre több ügyben igyekszik megfelelni nekik.