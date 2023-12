Még mindig dühöng a baloldal Szerbiában, nem bírják elviselni, hogy Orbán szövetségese győzött

A Mandiner olvasói emlékezhetnek: akkorát nyert Orbán szövetségese Szerbiában, hogy kiborult a baloldal. Választási csalásról beszél és tiltakozást tart a helyi baloldali ellenzék, a recept ugyanaz, mint nálunk. Erről ide kattintva olvashat bővebben.

Még mindig dühöng a baloldal Szerbiában

Több ezren tiltakoztak vasárnap Belgrád belvárosában a december 17-i választások megismétlését követelve, a tömeg be akart törni a városi közgyűlés épületébe is, ezért a rendőrség könnygázt vetett be – közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) vasárnap.