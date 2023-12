Egy évtized káosz – Így váltott át fagyos télbe az arab tavasz

A szaúdi trónörökös és a szír elnök. Forrás: SAUDI PRESS AGENCY / AFP

Szíria: egy bukott állam

Az arab tavasz sehol sem járt olyan súlyos következményekkel, mint Szíriában. A tüntetésekre az Aszad-kormány véres választ adott, amelyet követően 2012-ben polgárháború robbant ki. Több, mint 12 millió embernek kellett elhagynia az otthonát és százezrek haltak meg. A háború elhúzódása miatt az egykor viszonylag stabil állam teljesen összeomlott.

Aszad ugyan megtartotta a hatalmát, de csak a romokon uralkodhat.

Jelenleg Szíria egyik legfontosabb bevétele a drogkereskedelemből származik, az ország egy kis része még mindig a lázadó csoportok kezén van, és jelentősen megnőtt az országban az iráni befolyás. Irán volt az, amely gyakorlatilag megmentette Aszadot.

Az instabil helyzet ellenére 2023 fordulópont volt az ország számára.

Az Arab Liga 12 év után idén visszafogadta Szíriát a tagjai közé.

A Wilson Center elemzése szerint ennek részben az az oka, hogy Szíria elszigetelése egyszerűen nem működött. A februári földrengés pusztítása után pedig a teljesen izolált országba túl nehéz volt eljuttatni a segítséget, így részben ez is indokolta a rehabilitációt. Ráadásul a régió országai számára jelentős tehert jelent a szíriai menekültek ellátása, és sokan abban reménykednek, hogy ha sikerülne részlegesen stabilizálni az országot, akkor a menekültek egy része hazatérhetne. Egy teljesen izolált Szíriára nehéz nyomást helyezni a drogkereskedelemmel kapcsolatban is.

A Hamász és Izrael közötti háború Szíriát is érinti. A zsidó állam az elmúlt években rendszeresen bombázott iráni célpontokat Szíriában, és ez a háború alatt is folytatódott. A konfliktus kezdete óta Szíriából több rakétát is kilőttek Izraelre, azonban ezek a Golán-fennsík nem lakott területeire zuhantak.

Aszad rehabilitációja odáig ment az arab világban, hogy a szíriai elnök részt vett az izraeli háborúval kapcsolatos Rijádban tartott konferencián:

beszédet tartott, amelyben „barbársággal” vádolta Izraelt,

amelynek iróniájára többen rámutattak. „Aszadnak a rijádi találkozókon a gázai helyzetről elmondott beszéde elnyerheti a világ legképmutatóbb pillanatának járó díjat” – mondta a DW-nek Celine Kassem, a washingtoni székhelyű Force aktivistája.

Aszad visszatérése az Arab Ligába nem jelenti azt, hogy Szíriában stabilizálódott volna a helyzet. A polgárháború befagyott konfliktussá vált, az ország újjáépítésre vár, miközben még mindig nem hallgattak el végleg a fegyverek a városaiban.

Nyitókép: szíriai gyerekek egy menekülttáborban/ Bakr ALKASEM / AFP/