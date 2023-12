Akárhogy nézem, többet kaptunk most Brüsszelben, mint amennyit adtunk – Emmanuel Macron meg jó firma, tartja a szavát

Magyarország kapott egy igen tekintélyes koffernyi pénzt; Ukrajna lehetőséget jó néhány évnyi kínkeserves tárgyalásra, amit – mint azt Orbán Balázs este elmondta – körülbelül hetven helyen tudunk szükség esetén megakasztani.

Akárhogy nézem: többet kaptunk, mint amennyit adtunk. Emmanuel Macron jó firma.

Amit az ember megbeszél vele, úgy lesz. Állja a szavát.

Ilyen egy seízűségében jóízű uniós kompromisszum, mint a régi, még kevésbé bolond időkben:

néhány hét eszméletlenül nagy feszültség után mindenki azt kapja, amit akar.

Magyarország a forrásokat, amik járnak neki, a kárpátaljai magyarok jogait, és az elképzelhető legnagyobb távolságot egy olyan döntéstől, amihez nem adná a nevét. Az EU nagy tagállamainak vezetői annak a boldog tudatát, hogy az Uniót azért még mindig ők vezetik legszuverénebb pillanataikban. Ukrajna meg egy kis vitamintablettányi motivációt, amire a hibátlan nyugati stratégiának köszönhetően egészen szánalmas fronthelyzetben bizonyára igen nagy szüksége van.

Ennél sokkal többre nem jó a mai döntés; hogy önmagában a tárgyalások megkezdése mennyit ér, arról meg lehet kérdezni a montenegróiakat és a törököket.

Hogy volt-e egy másodpercig is esély arra, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megindítását tényleg megakadályozzuk? Nem tudom.

A nettó befizető régi klubtag Ausztria annyit sem tudott elérni, hogy megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat Bosznia-Hercegovina,

amely minden mérce szerint jelentősen kevésbé kaotikus szamárfészek úgy Ukrajnánál, mint Moldovánál. Ehhez képest a magyar eredmény – egy hatalmas zsák pénz és rengeteg kisebbségi jog egy nemzeti érdeket közvetlenül nem sértő engedményért – finoman szólva tekintélyes dolog.

Merthogy az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdése azok után, hogy Ukrajna kisebbségügyben a 2010-es elejének fideszes törvénygyárára emlékeztető soványmalac-vágtában rendezte adósságát, a kárpátaljai magyarok jogai pedig Schink István munkácsi iskolaigazgatóval együtt a helyükön vannak, nem közvetlen, éles sérelme a nemzeti érdeknek. Ez már nem a magyarokat elnyomó Ukrajna ajnározása.

Hanem olyan, mint az olajembargó magyar kivétellel, vagy az a szankciós lista, amin nincsen rajta a Roszatom.

Gyomortáji diszkomfortot okoz Magyarországnak, nem artériás vérzést. Azaz 26 másik ország hajthatatlan ellenkezésének tudatában vállalható.

Ne felejtsük a magyar EU-s politika egyik sarokkövét, a minimumot, amit a szövetségeseinkkel szemben vállaltunk: a vétó nevű atombombát teljesen egymagunkban csak akkor használjuk, amikor közvetlen magyar érdek forog veszélyben.

Ha viszont mi nem fulladunk bele, hagyjuk a többieket kútba ugrani.

Így tettünk minden szankciós csomagnál, és így tettünk most is. Mert nem Európát gyengítő putyinista ellenségek vagyunk, hanem Európáért haragvó szövetségesek. Egyék hát meg kedves barátaink, amit főztek. A mi saját kis világunkban elég örömöt ad az anyaországi magyarok végestelen-végre megérkező pénze, meg a kárpátaljaiak visszatért jogai. „Korrektnek kell lenni.” Ezt adja és ezt is kéri karácsonyra az Európai Unió, mert nem adhat és nem is kérhet mást, mint mi lényege: