BREAKING: Bevallotta Ukrajna, hogy ha Isztambulban elfogadják a semlegességet, már rég béke lenne

Arahamija a műsorban emellett arról is beszélt: Oroszország bármikor kész volna tárgyalni velük a békéről. „Oroszország azonnal leülne a tárgyalóasztalhoz. Amint odahívjuk őket, másnap már ott ülnének”. Szerinte ennek az az oka, hogy az oroszok tudják: „amint elterjed a hír arról, hogy Ukrajna leült tárgyalni, minden (fegyver – a szerk.) szállítmány, amely így is késik, tovább »késne«”. Zelenszkij frakcióvezetője emellett arról is beszélt, hogy a jövő évben Ukrajnában semmilyen választás nem lesz, sem parlamenti, sem önkormányzati, sem elnöki, mert „senki sem kényszerít erre minket”.

A kormánypárt frakcióvezetőjén keresztül tehát az ukrán vezetés hivatalosan is elismerte: Oroszország részéről a béke egyetlen valódi feltétele az ukrán semlegesség lett volna, de ezt nyugati parancsra nem fogadták el.

További béketárgyalásokat pedig – az orosz hajlandóság ellenére – azért nem folytatnak, mert a Nyugat a fegyverszállításokkal zsarolja őket;

ha tárgyalnának, nem kapnának több fegyvert.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij