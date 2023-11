„Az ellentámadás kifulladása zsákutcába vitte Ukrajnát. A kudarc látványosan megnövelte a feszültséget az országon belül, valamint Kijev és a szövetségesei között is. Egyre nagyobb terhet jelent a Nyugatnak Ukrajna támogatása is. Az amerikai Kongresszusban húzódik az újabb segély megszavazása, és az Európai Unióban is vitát kavart a négy évre 20 milliárd eurót előirányzó csomag. Pedig az amerikai támogatások várható csökkenésével egyre nagyobb feladat hárul Brüsszelre Ukrajna finanszírozásában. A kieső amerikai pénzeket ugyanis minden bizonnyal az Európai Uniónak kell majd pótolnia.

Ukrajna azt tervezte, hogy őszre eléri az Azovi-tengert, ám az elmúlt öt hónapban csupán 17 kilométert haladt előre, és pozíciós harcokra kényszerült. Ezen a patthelyzeten ukrán katonai vezetők szerint már az sem segít, ha amerikai vadászgépeket kapnak. Az orosz felőrlés egyre hatékonyabban működik, a háború elejéről Ukrajna alsó hangon is elveszítette mintegy 200 ezer katonáját – a halottak és a sebesültek becsült száma –, s ha ez nem lenne elég, közben az izraeli-palesztin szembenállás háborúvá szélesedése miatt szép lassan »elveszíti« a Nyugatot is.

S ha valaki azt hinné, hogy ez az orosz narratíva, akkor téved, hiszen a francia Le Figaro és a Liberation értékeli eképpen a helyzetet. Mint megjegyzik, semmi nem úgy ment, ahogy Kijevben és Brüsszelben valamint Washingtonban tervezték, és Ukrajnára kemény tél vár. Ez még nem vereség – teszik hozzá –, ám Kijevnek a frontok állásának ilyetén alakulása miatt meg kell barátkoznia a területvesztés gondolatával.

Ukrajnának védekező pozíciókat kell felvennie akkor is, ha ez területek elvesztését vetíti előre.

Ezt már a Wall Street Journal fogalmazza meg ukrán forrásainak helyzetértékelése alapján. Egyik fél sem lesz képes a közeljövőben áttörni, és így az ukrán csapatoknak is a frontvonal tartására kell berendezkedniük. Közben levegőhöz juthatnak, feltölthetik a soraikat, ám mint az amerikai CNA katonai szakértője, Dmitrij Gorenburg megjegyzi, Ukrajna számára a háború következő szakasza így is veszélyek sorát rejti. De kijevi katonai vezetők is elismerik, hogy a pozíciós harc, az elhúzódó háború a jóval nagyobb tartalékokkal rendelkező Oroszországnak kedvez. Odáig azért egyelőre senki sem megy el a gondolkodásban, hogy az ukrán hadsereg akár hirtelen össze is omolhat, és az oroszok lényegében csak erre várnak, vagy ebben reménykednek.”

