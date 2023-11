Orbán Viktor óriási nagy bajban van – már ha a külpolitika tényleg úgy működik, ahogy azt a belpesti dajkamesékben elképzelik

És mikor a türk államok fogadnak el pont ugyanilyen hiányosságoktól szenvedő deklarációt, melyben „az október 7-e óta folyó erőszak-eszkalációról”, a „gázai helyzet súlyos romlásáról” beszélnek, majd „elítélnek minden, civileket célzó támadást” és azonnali tűzszünetre szólítanak fel, Orbán Viktor ezt pont ugyanúgy nem írja alá. (Mellesleg azt sem, amikor ugyanezen nyilatkozatban „üdvözlik az Azerbajdzsáni Köztársaság szuverenitásának teljes helyreállítását”, azaz Hegyi-Karabah felszámolását.)

A szóban forgó deklaráció legalján ott van szépen a precíz keltezés: „Aláírták 2023. november 3-án Asztanában azeri, kazah, kirgiz, török és üzbég nyelveken Ilham Alijev, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnöke, Kászim-Zsomart Tokajev, a Kazah Köztársaság elnöke, Szadir Zsaparov, a Kirgiz Köztársaság elnöke, Recep Tayyip Erdoğan, a Török Köztársaság elnöke, Savkat Mirzijojev, az Üzbég Köztársaság elnöke”.

A magyar miniszterelnök neve – nagyon helyesen – sehol.

Ami az ENSZ-ben nem jó, az nem jó a türköktől sem. Tiszta, világos politika.

Ezért jó, hogy Magyarország a Türk Államok Szervezetének megfigyelő státuszú tagja – így megtehetjük azt, hogy abban működünk együtt velük, amiben az a magyar érdeket szolgálja, olyan utcákba viszont nem követjük őket, ahol semmi keresnivalónk. Nagyon hasonló elven működik a V4 is: együttműködik mindenben, amiben csak lehet, és békén hagyja egymást mindazon ügyekben, melyekben nincs egyetértés.

Izraelnek még soha egy rossz szava nem volt Magyarország felé a türkökkel vagy épp az arabokkal folytatott barátkozás miatt; ha gondjuk lenne velünk, bizonyára nem fogadták volna két nappal Orbán kazahsztáni türk tanácskozása után

szolidaritási látogatásra Jeruzsálemben Novák Katalin köztársasági elnököt.

Miféle problémájuk is lett volna, ha egyszer semmilyen érdeküket nem sértik a MOL kazah és azeri beruházásai, vagy éppen a magyar-üzbég burgonyanemesítő intézet? Az izraeli érdek az, hogy segítsük őket a nemzetközi szervezetekben, s ezt örömmel meg is tesszük. Nincs is több kérdés.