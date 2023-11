Megérkezett a laboratóriumi hús az Európai Unióba

A tagállamok megosztottak a sejtalapú hústermeléssel kapcsolatban. A technológia egyik legnagyobb támogatója Hollandia, ahol jelentős állami támogatásokat is elkülönítettek az alternatív fehérjepiac innovatív kutatásaira. Több uniós ország ugyanakkor már most elejét vette a szintetikus hús megjelenésének: elsőként Olaszország, a közelmúltban pedig Románia döntött úgy, betiltja a technológiával készült húsok forgalmazását. Magyarország és Franciaország is jelezte, nem támogatják a laboratóriumi hús forgalmazását.