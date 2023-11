Izrael átírta a számokat: kevesebb halálos áldozata lehetett az október 7-i Hamász-támadásnak, mint eddig mondták

Az izraeli külügyminisztérium korábban arról számolt be, hogy 1400-an vesztették életüket a Hamász október 7-i támadásában. Most, több információ birtokában fölülvizsgálták ezt az adatot, és úgy látszik, hogy 200 fővel kevesebb, 1200 áldozat van – írja a Times of Israel.

Öt héttel a véres támadás után Izrael továbbra is próbálja azonosítani az áldozatokat.

Ugyanakkor még mindig találnak újabb és újabb halottakat, a héten legalább tíz ember testét találták meg a támadók által felgyújtott épületekben.

A külügyminisztérium szóvivője, Lior Haiat azt is elmondta, a védelmi erőknek nagyjából 1500 terroristával sikerült végezniük.

Nyitókép: YING TANG / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP