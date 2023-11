Elon Musk a hirdetőknek: Ha pénzzel akartok zsarolni, akkor b*sszátok meg magatokat

Az őszi DealBook Summit rendezvényen, amelyet szerdán tartottak New Yorkban, Elon Musk, az X közösségi médiaoldal tulajdonosa, keményen nekiment azoknak a hirdetőknek, akik a közelmúltban az oldallal kapcsolatos antiszemita vádakra hivatkozva hagyták el a platformot – írta meg a CNBC.

Valaki megpróbál zsarolni engem reklámokkal? Pénzzel zsarol? B*sszák meg magukat. Ez így egyértelmű?"

– mondta Musk.

A kirohanása közben Musk külön kiemelte a Walt Disney ügyvezető igazgatóját, Bob Igert, aki szintén bojkottálta platformját és a közönség soraiban ült. Miután elmondta a fentieket, célzottan kinézett a közönség soraira, és egyértelmű célzásként megszólította: „Szia Bob!”

Továbbá azt mondta Andrew Ross Sorkinnak:

Nincs problémám azzal, hogy gyűlölnek. Gyűlöljétek!

Musk mellett azt is sugallta, hogy rajongói bojkottálni fogják ezeket az hirdetőket. „Az egész világ megtudja, hogy ezek az hirdetők ölték meg a céget, és részletesen dokumentáljuk majd ezt a tényt” – tette hozzá.

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója tagadta, hogy antiszemita lenne, és azt is határozottan cáfolta, hogy az Izraelbe történő látogatása tervezett lett volna, mivel már a botrányossá vált tweetjei előtt elkezdte szervezni az utat, így az nem volt része semmilyen „elnézést kérő körútnak”.

Az interjúról készült videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: Slaven Vlasic / Getty Images for The New York Times