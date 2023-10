Csak azt nem értem, minek nem örülnek.

Egyrészt az ugye eleve teljesen kizárt, hogy Orbán Viktorral bármiféle „piszkos dealt” kössön az Európai Bizottság, s politikai feltételekért cserébe adjon Magyarországnak pénzt,

hiszen ugye politikai feltételek sohasem voltak.

A nagypolitika a Magyarországgal szembeni eljárásoknak brüsszeli elmondás szerint soha nem is volt része. Soha nem is volt semmi köze ennek Magyarország Ukrajna-politikájához – az LMBTQ-hoz és a migrációhoz pedig még annyira sem volt köze. Legalábbis mi így tudtuk, ezt írta a Spiegel is: jogállamiságossági kihágások, bíróságok túlzott orbanitása, ió, ció, áció, korrumpáció. Navracsics Tibort idézve még meg is sértődtek a biztosok, ha felvetette nekik, hogy ugyan nincs-e a magyar pénzek és a nagypolitikai ügyek között véletlenül bármiféle összefüggés.

És miután Brüsszel mindig igazat mond, ezt kizárhatjuk ugyebár. „Piszkos dealtől” tehát, Herr*in von der Spiegel, nem kell félni. Ha Magyarország pénzt kap – jelen esetben a minimum minimumának a minimumát, a kohéziós alap jogállamisági eljárásban nem érintett 13 milliárd euróját, a többi 15 milliárdunk így is a trezorban marad –, az kizárólag azért lehet, mert teljesítettük az Európai Bizottság rájuk vonatkozó feltételeit.

Semmilyen más forgatókönyv nem lehetséges, hiszen bármiféle „deal” Magyarország politikai zsarolásának nyílt beismerése lenne.

Ha a Békekeret félmilliárd eurójáról meg az uniós költségvetés felülvizsgálatáról a globális minimumadóhoz és az ukránok tizennyolcmilliárd eurójához hasonlóan pont ugyanakkor születik megegyezés, amikor a magyar pénzekről, az merő véletlen egybeesés lesz.

Ugye nem tetszenek azt mondani, hogy mindezek megszavazását ki tetszettek zsarolni belőlünk?

(Arra már ki sem térek, hogy vajon mikor lett a merkeli kompromisszum Európát előrevivő műfajából „piszkos deal” meg „kétes üzlet”, tempora mutantur, sic transit, ad astra, satöbbi.)

De félre a tréfával: Magyarország a szóban forgó tizenhárommilliárd euróhoz kapcsolódó bizottsági feltételeket maradéktalanul teljesítette. Májusban. Hogy maradéktalanul megvalósultak a Brüsszel által kért reformok, azt mi sem bizonyítja ékesebben, mint hogy Varga Zs. András Kúria-elnök nagyon dühös rájuk, mert életidegenek és megnehezítik a Kúria működését.

A brüsszeli akadálypályának ezen részén tehát végignavracsicsoltuk magunkat, a bizottsági igények megküldettek, Budapesten törvénybe iktattattak, s most a kasszához fáradunk,

miután nincs már miről beszélni. Ezt a Bizottság is tudja; ezért készül ideadni azt a tizenhárommilliárd eurót, nem Ukrajna miatt vagy bármi másért. Maguk szabdalták szét a pénzeinket kicsit fájdalmasan, valamivel nehezebben, illetve hétrét görnyedve megszerezhető válfajokra; most, hogy az első szintet teljesítettük, nem köphetik szembe magukat.

S a Spiegelnek valójában ez nem tetszik: hogy a feltételek véletlenül teljesíthetőre sikerültek, s a galád, jogállamiatlan Orbánt valójában nem is zavarja annyira a jogállamiság, teljesítette őket. Azaz pénzt fog kapni, hiába robbantotta fel a halvaszületett migrációs paktumot és parolázott Putyinnal.

Tetszettek volna ezeket a feltételek közé írni, ha ezekkel volt a gond.

Most, hogy a Bizottság felépítette a saját színházát, megírta saját forgatókönyvét, majd Magyarország ennek alapján játszott, már nincs mit tenni.

Jöhet itt a Spiegel az Európai Parlament magyar szakkörének átlátszó kifogásaival, a bírósági reformmal szemben nem az volt a brüsszeli igény, hogy „jó legyen”, hanem az, hogy legyen benne betű szerint az, amit kértek. Benne van. Beismeri maga a Spiegel is: hogy a Parlament érveinek „van-e jogi relevanciájuk, azt a brüsszeli diplomaták kérdésesnek tartják. Attól tartanak, hogy a Bizottság arra kényszerül, hogy legalább a blokkolt pénzek egy részét felszabadítsa, ha már Magyarország formálisan teljesítette a feltételeket”. Az Európai Parlament igényei szépek és nemesek, csak szerintük sincs túl sok közük a Bizottság feltételeihez.

Így állunk tehát: Brüsszel formálisan feltételeket támasztott, s mi azokat formálisan teljesítettük. Jöhet a pénz ezért járó része, s fog is jönni. Ha most a szőlő mégis savanyú, mert a valódi gond a migráció, Putyin meg az LMBTQ volt – nos, akkor tetszettek volna őszintén beszélni jogállamisági hablaty helyett.

Erről szólna az a jogállamisági eljárás, Entschuldigung, aminek az imént még örülni tetszettek; feltételekről és reformokról.

Örüljenek hát neki most is, igen tisztelt kollégák.

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand