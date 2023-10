Lengyel választás: kövesse élő eredményváró műsorunkkal a fejleményeket!

Kövesse velünk a választás eredményeit, kattintson Facebook- vagy YouTube videónkra!

Globalista vagy patrióta kormánya lesz Lengyelországnak? Sorsdöntő választás zajlik Lengyelországban, a tét a Jog és Igazságosság további kormányzása vagy a Brüsszel-közeli ellenzék hatalomra kerülése. A választási eredmény nagy hatással lehet Magyarországra, ezért megéri követni a fejleményeket. Kattintson élő műsorfolyamunkra!

Élő bejelentkezésünk során percről percre több helyszínről is tájékoztatjuk Önöket a legfrissebb hírekről: Varsóból, az események forgatagából tudósítóink jelentkeznek be, Brüsszelből is kapcsolunk szakértő kollégát Kottász Zoltán személyében. Emellett a Mathias Corvinus Collegium szervezésében kerekasztal-beszélgetéssel készül Tóth Bálint, Szalai Zoltán, Szánthó Miklós, Magyar Levente. Stúdiónkban Mráz Ágoston Sámuel és Kiszelly Zoltán szolgáltatja a szakértői véleményeket, s az MCC-ből becsatlakozva elemzi az eseményeket többek között Kiss Rajmund, Demkó Attila és Somkuti Bálint.