Hírhedt, magyar származású feminista professzor: A Hamász és a Hezbollah fontos baloldali mozgalmak

„Nagyon fontos úgy értelmezni a Hamászt és a Hezbollahot, mint fontos társadalmi mozgalmak, melyek progresszívek, melyek a baloldalon vannak, s amik a globális baloldal részei” – mondta 2006 szeptemberében egy kerekasztal-beszélgetésen Judith Butler, a kaliforniai Berkeley leszbikus feminista professzora, a queer-elmélet egyik alapító teoretikusa, világhírű feminista gondolkodó.

Butler mondatai az egyetemen hangzottak el, és épp Izrael akkori, dél-libanoni katonai akciójáról volt szó.

Butler 2006-os mondataira többen emlékeztettek a napokban.

Butler a Hamásszal és Hezbollahhal kapcsolatban akkor hozzátette: „Mindez nem lehet akadálya annak, hogy kritizáljuk mindkét mozgalom egyes dimenzióit. Nem tart vissza minket, akik az erőszakmentes politika iránt érdeklődünk, hogy feltegyük a kérdést, vannak-e más lehetőségek az erőszak mellett.”

Butlernek magyarul is megjelent két alapmunkája:

Problémás nem - Feminizmus és az identitás felforgatása

Jelentős testek - A „szexus” diszkurzív korlátairól

Butler maga egyébként Clevelandben nőtt fel egy zsidó családban; az anyai nagymamája magyar volt, akinek családját kivégezték a nácik. Ő maga is héber iskolába járt. 2013-ban publikált kötete, a Jewishness and the Critique of Zionism (Zsidó mivolt és a cionizmus kritikája – a szerk.) a zsidóság diaszpóra-léte mellett foglal állást és erősen kritizálja Izrael államot, és az egyállami megoldást támogatja. A Berkeley-n az irodalomelmélet professzora.

Butler pár nappal ezelőtt elítélte Izrael gázai akcióját is, azt népirtásnak nevezve.