„Tegyük fel tehát a kérdést: mi is az ENSZ, illetve mi akar lenni? És ki határozza ezt meg?

Először: az Egyesült Nemzetek Szervezetének kezdettől fogva erős köze volt a Rockefeller családhoz, amely már nagyon régóta világkormány létrejöttében gondolkodik, ezt többen közülük – például David Rockefeller, aki 101 éves korában halt meg néhány éve – világosan elmondták a nyilvánosság előtt. Utóbbi 1994-ben ezt mondta az ENSZ gazdasági bizottsága előtt: A globális átalakulás küszöbén állunk, csak a megfelelő nagy válságra van szükségünk, és a nemzetek elfogadják az új világrendet.

A Rockefeller Alapítvány nagymértékben befolyásolta a második világháború utáni intézményi újjászerveződést, méghozzá világszinten. A mai napig az egyik legbefolyásosabb globalista társulat, a Council on Foreign Relations (Külkapcsolatok Tanácsa, CFR, európai leányvállalata a Soros György által 2007-ben alapított Külkapcsolatok Európai Tanácsa, ECFR) jövőről szóló tanulmányait az alapítvány finanszírozta, és ezek a közös törekvések többek között hozzájárultak a Világbank, a NATO és nem utolsósorban az ENSZ létrejöttéhez.

Ban Ki Mun volt ENSZ-főtitkár 2012-ben így fogalmazott a Rockefellerek és az ENSZ szoros kapcsolatáról:

»A Rockefeller család […] az évek során óriási támogatást nyújtott a Nemzetek Szövetségének és az Egyesült Nemzetek Szervezetének. A Rockefeller dinasztia konkrét segítséget is nyújtott ahhoz, hogy legyen helye az ENSZ épületének: hét hektár földet adományozott az alakuló szervezetnek Manhattanben, 1949. október 24-én le is tették az ENSZ új, New York-i főépületének alapkövét. Azóta is a valahai Rockefeller-földterületen működik az ENSZ központi épülete.«”

Nyitókép: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG / Belga via AFP