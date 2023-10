Egy izraeli politikus felelősségre vonással fenyegette meg Putyint

Amir Weitmann, az izraeli Likud egyik vezetője a héten az orosz állami RT News hírcsatornán beszélt az Izrael és a Hamász fegyveresei közötti harcok állásáról, valamint Oroszország felelősségéről – írta meg a Newsweek. A politikus az október 7-én kirobbant konfliktus kapcsán elmondta, hogy eddig közel 2800 palesztin és több mint 1400 izraeli vesztette életét, miközben a térség egy egyre mélyülő humanitárius válság felé halad.

Weitmann viszont ezen túlmenően figyelmeztette Oroszországot és Putyint, mondván: „Be fogjuk fejezni ezt a háborút, győzni fogunk, mert erősebbek vagyunk. Ezek után Oroszország meg fogja fizetni az árát, higgyék el nekem, Oroszország meg fogja fizetni az árát.”

A pártvezér szerint ugyanis Oroszország Izrael ellenségeit támogatja.

Oroszország támogatja azokat a náci embereket, akik népirtást akarnak elkövetni ellenünk, és Oroszország meg fogja fizetni ennek az árát. Meg fogjuk nyerni ezt a háborút, és biztosítani fogjuk, hogy megfizessétek az árát annak, amit tettetek, ti, mint Oroszország

– mondta Weitmann.

Továbbá hangsúlyozta, hogy Izrael szorosan figyelemmel kíséri az orosz politikát a térségben, különös tekintettel Ukrajnára, mivel a helyi konfliktusok egyre inkább összefonódnak.

A lap szerint az izraeli politikus fenyegetése további feszültséget okozhat a már most is instabil Közel-Keleti régióban. A jövő alakulását illetően a térség geopolitikai folyamatait érdemes figyelemmel kísérni, hiszen az egyre hevesebb retorika mögött komolyabb események is megbújhatnak, amelyek jelentősen befolyásolhatják a térség stabilitását – fogalmaz a lap.

***

Nyitókép: MIKHAIL KLIMENTYEV