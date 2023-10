A „gázai metró” – a Hamász föld alatti alagútrendszere, amit Izrael nem tud csak úgy szétbombázni

Az izraeliek által „gázai metróként” emlegetett több száz kilométeres föld alatti alagútrendszert a Hamász építette a Gázai övezet alatt emberek és javak csempészésére, valamint rakéták és lőszerek tárolására. A föld alatt létrehoztak különböző katonai irányítóközpontokat is azzal a céllal, hogy minél jobban elrejtsék a tevékenységüket az Izraeli Védelmi Erők vigyázó szemei elől – írja a CNN.

A Hamász 2021-ben beismerte, hogy egy nagyjából 500 kilométer hosszú alagútrendszert építettek ki, de ezt semmilyen hivatalos adat nem erősítette meg, így a járatok lehetnek sokkal rövidebbek, vagy akár sokkal hosszabbak is.

Ráadásul mindezt úgy sikerült létrehozniuk, hogy Izrael folyamatos szárazföldi és tengeri blokád alatt tartotta az övezetet, így a mély alagutakat a szükséges gépek nélkül kellett megépíteniük. Szakértők szerint egyszerű eszközökkel áshatták ki az elektromos árammal rendelkező és betonnal megerősített járatokat.

Izrael ezért azzal vádolja a Hamászt, hogy humanitárius adományokból építették fel a rendszerüket, a civileket pedig egyfajta élő pajzsként használják.

Ezért egyedülálló a „gázai metró” az alagútrendszerek között

Bár az alagútásás már a középkor óta része a hadviselésnek, és Ázsiában több helyen is vannak hasonló alagútrendszerek, a „gázai metró” abban mindenképp egyedi, hogy a világ egyik legsűrűbben lakott területe alatt helyezkedik el.

Az Izraeli Védelmi Erők számára komoly fenyegetést jelentenek a föld alatti rendszerek, amelyek ellen nem működnek a legfejlettebb érzékelőik sem. Hiába épített ki Izrael a föld alatt is szenzorokat és falakat, október 7-én a Hamász még is képes volt támadást indítani földön, vízen és a levegőben is.

Az ilyen alagutak ellen a legjobb megoldás, ha azokat sikerül vagy lerombolni, vagy működésképtelenné tenni.

Mivel a Gázai övezetben ezek a járatok lakott területek alatt helyezkednek el, Izrael még nehezebb helyzetben van, hiszen a civil lakosság miatt nem, vagy csak óriási politikai költséggel bombázhatja a létesítményt.

A CNN által idézett szakértő, Daphne Richemond-Barak szerint az alagúton keresztül érkező támadások ellen holisztikus megoldásra van szükség. A határok folyamatos felügyelete mellett az embereket is fel kell szólítani, hogy azonnal jelezzék, ha valami szokatlant észlelnek.

„Nincs tökéletes megoldás az alagútveszély ellen. Sajnos nem létezik föld alatti Vaskupola” – foglalta össze Richemond-Barak.

Nyitókép: MAJDI FATHI / NurPhoto / NurPhoto via AFP